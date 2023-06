Trump no aceptará un acuerdo de culpabilidad por el caso de los documentos clasificados

El expresidente estadounidense Donald Trump no va a aceptar un acuerdo de culpabilidad en la imputación criminal con cargos federales en su contra por el supuesto manejo indebido de los documentos secretos hallados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Así lo declaró el pasado domingo su abogada, Alina Habba, en una entrevista con Fox News.

"No, nunca podría imaginarlo. Sé que nunca se lo aconsejaría. Especialmente cuando no ha hecho nada malo. Aceptas un acuerdo para hacer que algo desaparezca. Esto es una admisión de culpabilidad. Él nunca admitiría culpa, ya que no había nada malo en la desclasificación de los documentos y llevar los documentos contigo", dijo Habba.

Señaló que "lo único que estuvo mal fue la redada" en la residencia del exmandatario y "el sistema de justicia de doble nivel". Subrayó que la familia del actual presidente, Joe Biden, en cuyas residencias también se encontraron documentos clasificados adicionales de su época como vicepresidente, "está siendo tratada de una manera completamente diferente a la familia Trump".