La causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner va a juicio oral

La jueza federal argentina María Eugenia Capuchetti elevó este lunes a juicio oral la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, informó Télam.

El proceso de juzgamiento tendrá sólo tres acusados, que son los que se encuentran detenidos: el hombre que intentó dispararle en la cabeza a la exmandataria, Fernando Sabag Montiel, su novia y cómplice, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, presunto líder de la banda 'Los Copitos', que habría planeado el intento de magnicidio.

La decisión de Capuchetti desestima el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner, que planteaba la necesidad de continuar con la investigación para profundizar la hipótesis del vínculo político, que tiene como principal acusado al diputado de Juntos por el Cambio (JxC macrismo), Gerardo Milman.

La jueza dio por "parcialmente clausurada" la investigación y mandó a juicio a los tres únicos detenidos que tiene la causa.

"Se han recibido formalmente los impulsos de las acusaciones pública y privada (esta última a través de un planteo subsidiario), para avanzar a la etapa de debate", justificó la magistrada al elevar el expediente a juicio.

El fiscal de la causa, Carlos Rivolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.

El planteo de Cristina Fernández

A fines de mayo, la vicepresidenta acusó a las autoridades judiciales de "impedir que salga a la luz la verdad" sobre el intento de magnicidio que sufrió en septiembre pasado.

"Como he dicho, para CFK (Cristina Fernández de Kirchner) no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", sostuvo la vicepresidenta en una carta que difundió en sus redes sociales.

La exmandataria respondió así a la decisión del fiscal Rivolo, quien le solicitó a la jueza Capuchetti la elevación a juicio con los únicos tres detenidos, dejando de lado las líneas investigativas que refieren a un posible impulso político y financiero por parte de la oposición.