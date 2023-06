"Que el bloque conservador se una": López Obrador pide copiar método de Morena rumbo a presidenciales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le recomendó este lunes a la oposición que siga el ejemplo del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la selección de su candidato presidencial.

"Es importante la unidad, que el bloque conservador se una en un proyecto, un ideal, una doctrina. Que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que sólo les interesen los cargos. Si no es así, es pura ambición personal. Es politiquería ", dijo durante su conferencia de prensa al analizar el panorama político y referirse en particular a la derecha.

En el caso de la izquierda que él representa, consideró que en este momento de definiciones es crucial entender que se trata de defender al pueblo, no permitir el clasismo, el racismo, la discriminación, la corrupción y los privilegios.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/p7IE1MiRAv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2023

"Que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Eso se tiene que poner por delante y no el interés personal, por legítimo que sea", dijo.

La víspera, el Consejo Nacional de Morena acordó, junto con los seis aspirantes, los mecanismos de elección del candidato o candidata presidencial, que se decidirá a partir de cinco encuestas que se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre.

"Qué bien que ayer me informaron que, por unanimidad, todos aprobaron las reglas, ojalá así suceda en el flanco derecho, que todos puedan participar", señaló.

López Obrador ironizó al anunciar que no le cobrará a la derecha "derechos de autor" si también decide utilizar el sistema de encuestas para elegir su candidatura presidencial.

El día de hoy hubo un acuerdo historico de unidad de nuestro movimiento. Eso me da mucha alegría y convicción para seguir adelante. El anhelo del pueblo de México de continuar con la transformación que inició el presidente López Obrador y la gran hazaña de lograr que por primera… pic.twitter.com/6LOqk2S6xl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 12, 2023

"Se los concedo. Que se agrupen y definan un proyecto porque, tanto para la izquierda como la derecha, lo peor son los bandazos. Hay que anclarnos en lo que somos, no zigzaguear. Nada de simulación, de demagogia", explicó.

Cambios

El presidente insistió en que, en el proceso de Morena, es muy importante la unidad y la defensa del proyecto de transformación que él puso en marcha.

"Fue muy bueno lo de ayer (...) la lealtad es otro término que se debe analizar a profundidad porque la lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto, que actuemos unidos, leales a un proyecto, no a una persona. Muchas veces es lambisconería, abyección, mientras se tiene el cargo o el encargo. Ya cuando no se tiene, se acabó, así era la vieja política", dijo.

Sobre los Acuerdos tomados esta tarde por el Consejo Nacional de Morena : pic.twitter.com/brp5GI72Sk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

A pesar de que fue cuestionado de manera reiterada sobre los resultados del Consejo Nacional que Morena realizó el domingo, López Obrador aclaró que no podía explayarse ya que, por mandato del partido, ni él ni ningún dirigente partidario deberían intervenir de ninguna manera en el proceso.

Hasta ahora son seis los políticos que han manifestado su intención de obtener la candidatura de la alianza que integran Morena, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Por parte de Morena ya se postularon la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y Gobernación, Adán Augusto López; y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

El aspirante del PT es el diputado Gerardo Noroña, mientras que por el PVEM va el senador Manuel Velasco.

Estaremos a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México.Honraremos la lucha que por décadas encabezó el Presidente López Obrador.Sin titubeos y con determinación, transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro: el de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/2GSd6GQMRN — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 11, 2023

Agenda

De acuerdo con el calendario que establecieron los precandidatos y los líderes partidarios, el registro se realizará del 12 al 16 de junio, lo que implica que esta es la última semana para postularse.

Además, el próximo viernes es el plazo límite para que los aspirantes dejen los cargos que ocupan. Ebrard presentará su renuncia este lunes, en tanto que el resto de los aspirantes lo hará en el transcurso de la semana.

A partir del lunes, todos podrán comenzar las precampañas con recorridos en el país que durarán del 19 de junio al 27 de agosto. Luego vendrán las encuestas y, finalmente, el nombre del ganador o ganadora, que se dará a conocer entre el 4 y el 6 de septiembre.

Junto con las fechas, se establecieron reglas, entre ellas que ni el presidente, ni los congresistas, dirigentes locales y todos que ostenten cualquier cargo público en representación de Morena, el PT y el PVEM hagan propaganda por ningún aspirante.

Además, los contendientes deberán realizan campañas austeras, no habrá debates entre ellos y tendrán que evitar las descalificaciones o agresiones mutuas.

La norma más polémica les pide no hablar con la prensa opositora.

"Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación, partidarios del viejo régimen", señala un acuerdo que también les impide promover "alianzas inconfesables" con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica, organizaciones empresariales o gobiernos extranjeros.