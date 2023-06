Luisa González, la candidata del correísmo que busca ser la primera presidenta electa de Ecuador

Luisa González es oficialmente la candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, para optar a la presidencia de Ecuador después de que el mandatario Guillermo Lasso decretara 'muerte cruzada' y disolviera a la Asamblea Nacional.

Sobre la candidatura de esta agrupación hubo mucha expectativa, ya que se trata de la principal fuerza política de Ecuador, tomando en cuenta los resultados de las elecciones locales de febrero pasado.

Inicialmente, el sábado pasado había sido escogido el exvicepresidente Jorge Glas como el candidato, pero este declinó y propuso el binomio de González con Andrés Arauz —excandidato presidencial por el correísmo en 2021— como aspirante a la vicepresidencia, en la convención del movimiento que se celebró en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

"Tengo que decirles que yo declino formalmente a mi candidatura, a cualquier candidatura, por esta ocasión. Hay que cuidar el proyecto", dijo Glas, quien un día antes recuperó sus derechos políticos por una resolución judicial.

Asimismo, Glas describió a González como una mujer "guerrera, valiente, compañera de lucha, profesional, militante, revolucionaria".

Por su parte, González, tras ser designada y dirigirse a los simpatizantes de la RC, dijo que el objetivo de un eventual gobierno suyo es "recuperar la Patria".

"Vamos a ir hacia el país de la seguridad, de la paz y el bienestar para siempre [...] Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer", enfatizó tras señalar que tiene "la fuerza, la capacidad y el valor" para enfrentarse a esta misión.

Se definió a sí misma como "una mujer revolucionaria de la paz". "Vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a enfrentar las causas generadoras de la violencia y la delincuencia: hambre, pobreza, falta de educación, ausencia de oportunidades", añadió.

La aspirante a la presidencia criticó a los gobiernos de Lasso y su predecesor, Lenín Moreno, por convertir a Ecuador en "un país sin rumbo" y sin ilusiones. "Destruyeron la institucionalidad, los servicios, las obras, la salud, la educación, la cohesión social y el concepto del bien común", dijo.

Carrera política y cargos públicos

Luisa Magdalena González Alcívar es una abogada de 45 años. Nació en Quito, pero siempre ha vivido en Manabí, y ella se identifica como montubia —haciendo referencia a los campesinos de la costa ecuatoriana—, según dejó claro en una entrevista que concedió a Ingobernables EC el domingo.

"Soy una mujer, una madre, una hija, una profesional, de Canuto (parroquia del cantón Chone, en Manabí) capital política de Ecuador. Me defino como montubia, aunque por esas circunstancias de la vida nací en Quito, fue circunstancial, mi madre estaba de vacaciones […] soy chonera", comentó.

Esta política tiene dos hijos, el mayor de ellos tiene 29 años. "Fui madre adolescente, me casé por la iglesia cuando tenía 15 años [...] Le dije a mis padres que me casaba y me dieron el permiso y me casé. Estuve siete años casada, después de eso me divorcié, salí adelante con mi hijo mayor, estudiaba, trabajaba, me lo llevaba los sábados a la universidad conmigo", relató.

González es la única mujer que contiende a la presidencia del país suramericano, puesto que los siete binomios restantes están encabezados por hombres y tienen a féminas como acompañantes de fórmula; la presencia de mujeres en las papeletas se da luego que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera que se aplique la paridad de género en las duplas, así como en las listas de asambleístas, ya que en agosto también se elegirán a 137 parlamentarios.

De ganar sería la primera mujer en ser electa presidenta de Ecuador. El país ya tuvo una mandataria, pero apenas por cinco días, del 6 al 11 de febrero de 1997, cuando Rosalía Arteaga, entonces vicepresidenta, asumió el cargo debido a la destitución de Abdalá Bucaram.

La candidata de la RC ejerció como legisladora en la Asamblea Nacional desde mayo de 2021 hasta el pasado 17 de mayo, cuando fue cesada por el decreto de 'muerte cruzada' de Lasso. En ese cargo era representante por Manabí.

Antes, esta mujer, que además tiene dos maestrías en Alta Gerencia y en Economía Internacional y Desarrollo, ejerció otros cargos públicos, principalmente durante la administración de Correa. Entre otros puestos, fue asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, vicecónsul y cónsul encargada de Ecuador en Madrid, ministra encargada de Turismo y viceministra de Gestión Turística en la misma cartera, secretaria general de Despacho Presidencial, subsecretaria general de la Administración Pública y ministra encargada de Trabajo.

Posterior al gobierno de Correa, que culminó en 2017, González se desempeñó como Secretaria Nacional en el Parlamento Andino, durante el período 2018-2019.

Polémica sobre el aborto

Uno de los primeros señalamientos que surgieron en contra de González apenas se dio a conocer su candidatura, principalmente por parte de agrupaciones feministas, es su postura en contra de la despenalización del aborto en caso de violación cuando el tema se debatía en la Asamblea Nacional, cuestión que finalmente fue aprobada en febrero de 2022.

Al respecto, González comentó que en caso de llegar a la Presidencia no habrá regresión de derechos y que ahora se debe trabajar para evitar los abusos sexuales a las mujeres.

En esa misma línea, invitó a los movimientos feministas y a quienes están en contra de su postura a hablar "del tema de fondo", que es "cómo evitar la violencia a la mujer".

"¿Por qué estamos discutiendo de lo que piensa Luisa González, cuando aquí lo que importa es cómo el Estado está funcionando? Ya existen derechos, perfecto, discutamos ahora cómo evitamos que esas mujeres sean violentadas, qué políticas vamos a implementar", aseveró. Del mismo modo, destacó que los estratos sociales "más pobres" son los que tienen el índice más alto de violación a niñas y adultas.

También comentó que, de ganar las elecciones, no gobernará para lo que ella cree ni para sus convicciones personales, sino para todos los ecuatorianos.

González aprovechó para denunciar que apenas se conoció que contenderá por la presidencia fue "victima de violencia política" y de "actitudes machistas y misóginas".

Asamblea Constituyente

Una de las posibilidades que están contemplando González es la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, como ya se hizo al inicio del mandato de Correa, entre 2007 y 2008.

De acuerdo con la política, el objetivo es "volver a poner la casa en orden" después de que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) –durante la época de Moreno–, liderada por el fallecido Julio César Trujillo, "destruyó todo".

"El Trujillato puso instituciones a dedo y se creyó por encima de la Constitución, y despedazaron todo. Hay que volver a recomponer eso, hay que volver a poner la casa en orden, hay que volver a recuperar la institucionalidad", expresó.

Sobre esa posibilidad de constituyente, sin embargo, hay que destacar que el mandato de quien resulte electo en los comicios de agosto será corto, ya que ejercerá el poder hasta mayo de 2025, cuando culmina el período que comenzaron en 2021 las autoridades cesadas con la 'muerte cruzada'.

Correa como asesor

González manifestó que, de llegar a gobernar, su principal asesor será el líder de la RC. "¿Quién puede manejar mejor la economía de un país, sino Rafael Correa que ya lo demostró?. El país no está para improvisar", subrayó.

Sobre Correa se han generado críticas hacia el binomio de la RC, señalándolo de que buscan la presidencia para permitir el retorno del exmandatario, que actualmente reside en Bélgica y ha sido procesado judicialmente en Ecuador, algo que él ha denunciado como 'lawfare' o persecución.

"Rafael Correa ha sido claro, a él lo que le importa es el país, 18 millones de ecuatorianos, no quiere indultos, no, porque la Justicia se hará cargo de él", manifestó González. Al respecto, dejó claro que la Asamblea Constituyente no tendría ese objetivo.

