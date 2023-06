Diosdado Cabello fustiga a Trump y la oposición: "EE.UU. no iba a poner a Guaidó a cambio de nada"

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró este lunes que el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) avaló la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, figura inexistente en el marco jurídico local, en interés de apoderarse de las riquezas petrolíferas del país suramericano.

"¿Ustedes creen que EE.UU. iba a poner a un mamarracho como Juan Guaidó a cambio de nada? ¿Quién puede, quién podía pensar eso? (…) ¿A qué se comprometieron Juan Guaidó y su grupo? ¿A la entrega de Venezuela?", sostuvo el también parlamentario en una rueda de prensa.

A su parecer, las declaraciones de Trump, en las que el republicano afirmó que cuando abandonó el cargo "Venezuela estaba al borde del colapso" y presta para que Washington se hiciera con el control de los recursos del subsuelo, "dejan al desnudo a la oposición venezolana, la dejan sin ninguna defensa".

"Uno se pregunta: ¿no que era por el tema de los derechos humanos, de la democracia, de la dictadura que había en Venezuela? Según lo expresado por el señor Donald Trump, ninguna de esas cosas eran importantes: lo único importante era el petróleo venezolano, las riquezas venezolanas", ironizó el dirigente.

La hipocresía de la oposición venezolana

En su intervención, Cabello criticó el comunicado de rechazo a lo expresado por Trump que fue publicado en la víspera por la Plataforma Unitaria —sector radical opositor que ha sido respaldado por las administraciones de Trump y Joe Biden—, pues sus actuaciones previas viajan a contravía de lo que recoge el documento.

Entre otros asuntos, los voceros de la oposición derechista expresaron que "el petróleo de Venezuela, es de los venezolanos y para los venezolanos. Ni los cubanos ni los chinos ni los rusos ni los estadounidenses ni ningún factor político, puede disponer de este recurso estratégico, como lo hace Maduro, ya que es, exclusivamente, de los venezolanos".

"¿Vas a marcar distancia ahorita, inmoral, si tú has pedido las sanciones para el colapso, si has pedido los bloqueos para el colapso, si has aplaudido? Dígame aquellos inmorales que trataron de invocar el TIAR (Tratado de Asistencia Recíproca), una invasión contra su propia patria. No tienen moral de ningún tipo para ir a una comunidad a pedir el voto de ese pueblo", cuestionó Cabello, en alusión a la precampaña electoral que desarrollan algunos líderes de la agrupación.

Recalcó asimismo que Guaidó "no es el único" que debe ser cuestionado por haber apoyado el plan de EE.UU. para apoderarse de las riquezas minerales de Venezuela, porque, recordó, "todos y todas las dirigentes de la oposición venezolana han sido parte de esta agresión", al punto de aplaudir la designación de Guaidó frente a un pretendido gobierno interino y de clamar por la imposición de sanciones.

"Toda la dirigencia de la oposición venezolana apoyó las medidas que tomó el Gobierno de los EE.UU., especialmente las tomadas por Donald Trump. Decían: 'más sanciones' (…), 'las sanciones son eficientes'", recordó, al tiempo que subrayó que esa dirigencia históricamente ha eludido su responsabilidad sobre todo hecho que le implique: "La oposición venezolana sufre de una enfermedad crónica: el yonofuiísmo: los agarran en los hechos y dicen que no fueron ellos".

El silencio de la comunidad internacional

El parlamentario socialista también avanzó comentarios sobre el doble estándar aplicado por la comunidad internacional en relación con las condenas a las violaciones de la soberanía de los países.

"Un presidente habla así de otro país y la comunidad internacional no dice nada. Eso es como para que se armara un escándalo en el propio EE.UU. ¿Qué dice el Gobierno de Biden? ¿Marca distancia o sigue con la misma política? Si no nos dicen nada, siguen con la misma política", acusó.

En la misma línea, apuntó directamente a Bruselas, cuando afirmó que la Unión Europea "estaba clara" de los planes de Trump, pero no fue capaz de hacerle frente con un pronunciamiento público de repudio y en defensa de un Estado soberano: " Ni una sola voz que dijera: 'usted no puede hacer eso en un país soberano, independiente, que tiene su Constitución'", indicó.

Repercusiones internas

Cabello externó que confiaba en que "hubiese responsabilidad penal" para los responsables de estas acciones lesivas contra su país y también manifestó confianza en que el pueblo venezolano se cobrará la afrenta en las urnas.

Advirtió además que la Asamblea Nacional iniciará "una averiguación para hacer las recomendaciones del caso", muy posiblemente bajo la conducción de la Comisión de Política Interior, dada la magnitud de lo que confesó Trump públicamente.

Sin embargo, en su opinión, "el punto más importante" es que el tema está en la calle, es objeto de debate entre el pueblo venezolano e impactará decisivamente en las aspiraciones presidenciales de los integrantes de la Plataforma Unitaria que participarán en los comicios internos del próximo 22 de octubre.

