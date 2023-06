Cómo la mayor de los 4 niños perdidos en la selva colombiana rescató a su hermana de la avioneta estrellada

El abuelo de los cuatro niños indígenas del pueblo uitoto que estuvieron perdidos durante 40 días en una selva colombiana reveló detalles de cómo la hermana mayor rescató a la menor de los escombros de la avioneta en la que viajaban tras estrellarse y como cuidó de sus hermanos hasta que fueron rescatados el pasado viernes.

Según contó Narciso Mucutuy en una entrevista a medios locales, su nieta Lesly Mucutuy, de 13 años, le dijo que durante aquellos momentos en la selva "no sentía miedo de nada" y que solo pensaba en salir de allí.

Luego de la caída de la avioneta, Lesly vio los pies de su hermana Cristin, de un año, entre los cuerpos de los tres adultos que viajaban en la aeronave. "La niña reaccionó y vio que se movía una patica y entonces ella dijo: 'mi hermanita está viva' y la jaló", relató Narciso.

Asimismo, detalló que los niños pasaron cuatro días cerca de los restos de la avioneta a la espera de ser rescatados. Sin embargo, al ver que la ayuda no llegaba, decidieron abandonar el lugar y adentrarse en la selva en busca de un camino que los conduzca a un lugar habitado.

El hombre señaló que sus nietos estaban exhaustos al momento de ser encontrados por rescatistas indígenas y militares colombianos. "La niña me dijo que ella ya no tenía alientos, ya no tenía fuerzas, se sentía débil. Ella ya perdió la memoria, ella miraba visiones, luces", contó el abuelo, agregando que los menores se quedaron quietos en un lugar antes de ser hallados.