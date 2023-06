Macron: "Nos aseguraremos de que Rusia no salga victoriosa"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este lunes que junto a sus aliados occidentales se asegurarán de que "Rusia no salga victoriosa" de Ucrania, al mismo tiempo que reiteró su "apoyo total" al régimen de Kiev.

"Nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania debe mantenerse a largo plazo. Ya sea asistencia política, militar, económica, humanitaria o de reconstrucción", señaló el líder francés en una conferencia de prensa tras su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente polaco, Andrzej Duda, en el Palacio del Elíseo en París. "Nos aseguraremos de que Rusia no solo no salga victoriosa [de este conflicto], sino que no lo repita", remarcó.

Ofensiva prolongada

Por otra parte, remarcó que la ofensiva ucraniana será una operación prolongada, la cual podría durar "varias semanas o incluso meses". "Queremos que tenga el mayor éxito posible para luego poder iniciar una fase de negociación en buenas condiciones", aseveró.

En esa línea, Macron adelantó que "en los próximos días" habrá más entregas de armas, municiones y vehículos blindados a Ucrania, mientras que Scholz afirmó que su país apoyará el accionar bélico de Kiev "durante el tiempo que sea necesario".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio por comenzada la semana pasada la contraofensiva que Ucrania llevaba meses prometiendo, al mismo tiempo que destacó la falta de éxito de las fuerzas ucranianas en todas las direcciones de ataque.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, comunicó el martes pasado que el régimen de Kiev lanzó una ofensiva en varias partes del frente durante los tres días previos, concentrando para ello grandes cantidades de equipos y personal. Las fuerzas ucranianas no tuvieron éxito y sufrieron pérdidas significativas, detalló el ministro, situando las pérdidas de Ucrania en ese periodo en 3.715 soldados, 52 tanques, 207 vehículos blindados, 134 coches, cinco aviones y dos helicópteros.

El exsecretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, expresó la semana pasada que el apoyo de Occidente a Ucrania se reducirá si la contraofensiva contra las fuerzas rusas no da resultados.