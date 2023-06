Lukashenko dice que "todo está listo" para el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia

El mandatario bielorruso afirmó que "no dudará" en utilizarlas si se produce una agresión contra su país.

El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, declaró este martes que "todo está listo" para el despliegue de armamento nuclear táctico ruso en el territorio del país, y que espera que la medida se aplique en los próximos días.

Según la agencia Belta, que cita al mandatario, durante su viaje de trabajo a la región de Minsk Lukashenko fue preguntado por qué las autoridades bielorrusas decidieron desplegar tales armas y cuáles son las condiciones para su uso. Lukashenko subrayó que la medida se tomó a petición e insistencia suya a Rusia para garantizar la seguridad del país. "Fue una exigencia mía. No fue Rusia quien me obligó", afirmó.

Explicó que Minsk necesita armas de este tipo "para que ni un solo pie de algunos bastardos pise suelo bielorruso". "¿Por qué? [...] No quiero que haya una guerra contra nosotros. ¿Existe tal amenaza? Existe. Tengo que evitar esta amenaza", dijo.

De acuerdo con sus palabras, la parte bielorrusa ya ha cumplido todos los requisitos para el despliegue de armas. "Todo está listo. Creo que en pocos días tendremos lo que pedimos. E incluso un poco más", declaró.

Además, Lukashenko subrayó que solo puede haber una causa para lanzar un ataque con tales armas desde el territorio bielorruso: la agresión contra el país. "Y la respuesta será inmediata. Ya lo he dicho varias veces. [...] Dios me libre de tener que tomar la decisión de utilizar estas armas en los tiempos modernos. Pero no dudaré, a menos que se produzca una agresión contra nosotros", aseguró.

Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó que los preparativos para el despliegue "van según lo planeado". "Como sabe usted, el 7-8 de julio finaliza la preparación de las instalaciones pertinentes, e inmediatamente empezaremos las medidas relacionadas con el despliegue en su territorio de los armamentos correspondientes", dijo Putin a Lukashenko durante su reunión que tuvo lugar en Rusia la semana pasada.

A finales de marzo, el mandatario ruso anunció que Moscú desplegaría armas nucleares tácticas en el territorio del país vecino, subrayando que la medida se implementaría sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. Según el líder ruso, la causa de esa disposición fue la declaración del Reino Unido sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania.