Stoltenberg: "A no ser que Ucrania prevalezca, entonces no habrá que discutir en absoluto su adhesión a la OTAN"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que por ahora es imposible dar una fecha exacta para la adhesión de Ucrania a la alianza porque está "en medio de una guerra".

Durante una entrevista este lunes en el canal de televisión PBS, el jefe de la OTAN comentó las declaraciones del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a Wall Street Journal, donde criticó a la alianza militar por no agilizar la membresía de Ucrania.

"Creo que no es posible dar fechas precisas cuando estamos en medio de una guerra", comentó Stoltenberg. "A no ser que Ucrania prevalezca, entonces no habrá que discutir en absoluto la adhesión, porque solo una Ucrania soberana, independiente y democrática puede convertirse en miembro de la OTAN", destacó.

Por ahora, lo más importante que ocurrirá en la próxima cumbre de la OTAN en Vilna en julio es que los aliados de la Alianza "harán nuevos anuncios de apoyo militar significativo a Ucrania y prometerán mantenerlo e incrementarlo", indicó Stoltenberg, agregando que apoyarán a Kiev "todo el tiempo que haga falta".

El bloque militar también busca acordar un plan plurianual para garantizar la transición de las Fuerzas Armadas ucranianas de los estándares y doctrinas soviéticos a los de la OTAN, y garantizar que sean plenamente interoperativas, "lo que también las acercará a la adhesión", subrayó el secretario general.