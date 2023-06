La extrema derecha entra por segunda vez en un Gobierno regional en España

El conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox han llegado este martes a un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, presidido por el popular Carlos Mazón.

De este modo, la ultraderecha entrará a formar parte de un Ejecutivo regional en España por segunda vez, después de su entrada en el de Castilla y León el año pasado.

El candidato de Vox a la Presidencia valenciana, Carlos Flores, aseguró que el reparto de las Consejerías se abordará más adelante, atendiendo a la proporcionalidad con respecto a los resultados electorales de cada uno de los dos partidos.

Desde las dos fuerzas se ha señalado que el futuro Gobierno se basará en cinco ejes: libertad para elegir en todos los ámbitos, señalando especialmente el educativo; el desarrollo económico; la potenciación de la sanidad y los servicios sociales; la protección de las señas de identidad valencianas; y el apoyo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

‼ #ÚLTIMAHORALa Comunidad Valenciana tendrá un gobierno con VOX donde por fin se garantice que lo importante sea la prioridad: ✅ La libertad.✅ El desarrollo económico.✅ La sanidad y servicios públicos de calidad. ✅ Las señas de identidad.✅ El apoyo a las familias.… pic.twitter.com/5mlnSGqVD3 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 13, 2023

En las pasadas elecciones autonómicas, celebradas el 28 de mayo, el PP fue el partido más votado y consiguió 40 escaños; el segundo fue el Partido Socialista, con 31; a continuación Compromís, con 15; y el último en obtener representación fue Vox, con 13 escaños.

La mayoría absoluta se obtiene a partir de los 50 curules, cifra que supera la suma de PP y Vox.

Flores aseveró que donde ya ha habido concreción es en la futura composición de la Mesa del Parlamento valenciano: Vox ostentará la Presidencia, mientras que el PP tendrá una vicepresidencia y una secretaría.

Flores: de 'obstáculo' al Congreso

Carlos Flores fue la única línea roja que la dirección nacional del Partido Popular trazó ante la inminencia de las negociaciones. El candidato de Vox a la presidencia de la Comunidad Valenciana fue condenado por delitos de violencia machista.

Tras ser proclamado candidato en diciembre, se desveló que en 2002 había sido sentenciado a un año de prisión y al pago de 6.000 euros por violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones a su exmujer.

El portavoz de campaña del PP, Borja Semper, aseguró este lunes: "Cualquier persona que haya sido condenado por violencia, en este caso por violencia machista, entenderá que para nosotros es una línea roja".

"Obviamente alguien que es un maltratador y que ha sido condenado por maltrato, no es alguien que se debiera dedicar a la política", reiteró Semper en rueda de prensa.

Flores finalmente no será Consejero en la Comunidad Valenciana. "No voy a dar un paso al lado, sino adelante", sostuvo cuando informó que no aspira a asumir ninguna Consejería, sino que se presentará a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio como número uno por Valencia, lo que en la práctica le asegura conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados, si obtiene un número de votos similar al cosechado en mayo.

La candidatura de Flores al Congreso ha sido aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox este mismo martes, siendo la única lista anunciada por la formación de ultraderecha hasta la fecha.

La coincidencia con las negociaciones en la Comunidad Valenciana hace sospechar que se trata de dar salida al único escollo planteado por los populares para franquear la entrada de Vox en un nuevo Gobierno, puesto que obliga a Flores a dejar su acta en las Cortes valencianas.