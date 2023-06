Messi anuncia que no jugará el Mundial 2026

El futbolista argentino Lionel Messi ha revelado que probablemente no participará en el Mundial del 2026, que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá.

Tras ganar la Copa del Mundo de Catar 2022, Messi no anunció su retirada de la selección argentina, sin embargo, el delantero rompió algunas ilusiones con sus nuevas declaraciones. "Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", aseguró el nuevo jugador del Inter Miami CF en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports.