Muere el célebre novelista Cormac McCarthy, autor de 'No es país para viejos'

El escritor estadounidense Cormac McCarthy falleció este martes 13 de junio a los 89 años en su casa de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.), informó su editorial, Penguin Random House, citada por el diario The Washington Post.

Su primera novela, 'The Orchard Keeper' ('El guardián del vergel'), fue publicada por Random House en 1965. Sin embargo, ganaría fama y notoriedad posteriormente, primero por 'All The Pretty Horses' ('Todos los hermosos caballos'), de 1992, y más tarde con 'No Country For Old Men' ('No es país para viejos'), de 2005, ambas convertidas en películas.

La novela postapocalíptica 'The Road' ('La carretera'), de 2006, haría acreedor a McCarthy del Premio Pulitzer al año siguiente. Esta obra narra la historia de un padre y un hijo que cruzan los Estados Unidos a raíz de un cataclismo no especificado que aniquiló toda la civilización y parte de la vida sobre la Tierra.