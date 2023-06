Los niños rescatados en la selva colombiana habían estado huyendo de los grupos armados

Los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva colombiana, luego de que la avioneta en la que viajaban se precipitara, habían abordado la aeronave para huir de la violencia de los grupos armados y salvar sus vidas.

Según declaraciones de Manuel Ranoque, padre biológico de los dos sobrevivientes más pequeños, un grupo armado había tomado el control de la reserva indígena en donde viven, cerca del pequeño poblado de Araracuara, en el departamento sureño de Amazonas, y reclutaba niños por la fuerza.

"Yo tenía mucho miedo de que reclutaran a los niños", afirmó Ranoque, citado por The New York Times, añadiendo que los grupos armados "no tienen respeto, son capaces de reclutar un niño de hasta dos años".

Los habitantes en Araracuara y los alrededores han sido blanco de violencia en meses recientes, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. "La gente vive con zozobra y mucho miedo de hablar porque toca proteger a la familia", expresó una vecina.

Se trata de una región extremadamente remota, según el tío abuelo de los niños, Fidencio Valencia. "No hay acueducto, no hay luz", dijo. "No hay nada. Estamos abandonados nosotros por el Estado", agregó.

Amenazas de las disidencias de las FARC

De acuerdo a las autoridades, en el lugar opera un grupo de disidentes de las FARC llamado Frente Carolina Ramírez. Previamente, Ranoque denunció que está amenazado de muerte por la mencionada organización.

"Tengo problemas y dificultades con el Frente Carolina Ramírez, que me está buscando para matarme porque para ellos yo soy un objetivo […] porque me conozco toda la zona [donde opera el grupo armado]", denunció Ranoque y sostuvo: "esas personas descaradas […] pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir".

Aseguró que el dueño de la empresa de la avioneta con la que ocurrió el accidente, Freddy Ladino, "está aliado" con esas disidencias y fue el que le amenazó mediante mensajes de audio diciendo que iban a mandar personal para que lo buscara en Bogotá y lo matara.