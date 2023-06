Un policía colombiano se traga los billetes de una extorsión para evitar su captura

Dos agentes de la Policía de Soacha, en el departamento colombiano de Cundinamarca, fueron detenidos luego de que protagonizaran un singular hecho, que se viralizó en las redes por un desenlace que pareciera extraído de una comedia policial.

Los uniformados, que habrían participado en una extorsión a un comerciante, fueron capturados en flagrancia por miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) —una fuerza especial de la Policía de Colombia— mientras recibían dinero de su víctima.

La atención de los medios y la redes se centró en la reacción de uno de los patrulleros al momento de ser abordado por los agentes del GAULA. Según los reportes, el uniformado ingirió ocho billetes que le habría dado la persona extorsionada para evitar que hubiera pruebas del presunto delito, le dijo a Blu Radio el director de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva.

En las plataformas digitales se difundió el video donde se observa a uno de los policías, que se encuentra dentro de una patrulla, hablar con dificultad, entre arcadas y gestos de desagrado.

"No tengo nada, no he recibido nada. No sé de qué me están hablando", dice con el rostro sudoroso, recoge El Colombiano. Hasta ahora, se conoce que fue llevado a un centro de salud para practicarle un lavado estomacal.

¿Qué ocurrió?

Los uniformados habrían abordado a un comerciante que tenía un proceso abierto por un delito sexual cometido en el pasado. Le exigían inicialmente el pago de 2 millones de pesos (unos 480 dólares) para no llevárselo detenido.

En medio de las negociaciones, la familia logró reunir la mitad del monto. A pesar de ello, la víctima fue llevada a una estación policial donde permaneció dos horas retenida y fue liberada bajo el compromiso de desembolsar mensualmente 500.000 pesos (120 dólares).

Los allegados le notificaron lo ocurrido al GAULA, que llegó al lugar donde se encontraban los agentes. En medio del operativo, uno de los policías se tragó un billete de 100.000 pesos y ocho más de 50.000.

El titular de la Fiscalía de Cundinamarca informó que la aprehensión de los oficiales fue grabada. Además se cuenta con los registros de las cámaras del local donde fue abordado el comerciante.

Los delitos que se les imputan son secuestro extorsivo, extorsión agravada y destrucción de evidencia.

Reacciones en las redes

Este particular caso de extorsión policial no pasó desapercibido en las redes. Los internautas se valieron de memes y comentarios sarcásticos para manifestar su asombro por lo sucedido.

Los usuarios de Twitter también usaron escenas de 'Los Simpson' para establecer comparaciones con el caso en tono de burla.

