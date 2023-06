El partido de Lula llama a marchar contra el tipo de interés "absurdamente alto" del Banco Central

📢 A presidenta Nacional do PT, Gleisi Hoffmann (@gleisi) convoca a população brasileira para a mobilização #JurosBaixoJá nas ruas e nas redes, contra os juros altos e a política do presidente do Banco Central.📅 A jornada se inicia dia 16 de junho (sexta) e vai até 2 de julho. pic.twitter.com/VNMdVOv09w