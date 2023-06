"Hay dos tipos persiguiéndome": venezolano está desaparecido en Ecuador tras pedir auxilio en redes

Rolando Antonio González Vargas, de nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido en Ecuador desde la tarde del pasado domingo 11 de junio, después de haber pedido ayuda a través de las redes sociales.

El joven se encontraba en el cantón Puerto López, ubicado en la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana, cuando publicó un video en la sección de historias de su cuenta en Instagram* en el que clamaba por auxilio y señalaba que era perseguido por dos personas armadas.

"Gente, no sé que hacer. Estoy en Puerto López, hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola, me dicen que no me quieren robar [...] Me metí en una casa, no quieren llamar a la Policía y estoy muy asustado", dice González en el video.

A toda la comunidad venezolana en Ecuador, les pedimos ayuda y difusión para poder localizar sano y salvo a nuestro amigo Rolando Gonzalez @rolgon 🙏🏻 Necesitamos saber dónde está y que se respete su integridad y derechos @venecuador@juanflores18@venezolanosecu@Jp_PuertoLopezpic.twitter.com/G5NSuX85Ps — Andrea (@andieaguilera) June 13, 2023

Señaló, además, que el lugar donde se encontraba era al final de una playa de esa localidad.

Luego de publicar el video no se supo más de él. Familiares, amigos y diversas organizaciones del país suramericano, como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), han difundido fotografías y el video que publicó para pedir ayuda para su localización.

#ATENCIÓN | #Manabí: si tienes información sobre la ubicación de Rolando Antonio González Vargas, comunícate de inmediato con las autoridades. Desapareció el 11 de junio en el Malecón de #PuertoLópez.#DesaparecidosEcuadorpic.twitter.com/HNbrcAz9E1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 14, 2023

La Fiscalía General del Estado (FGE) también emprendió la búsqueda. "Si tienes información sobre la ubicación de Rolando Antonio González Vargas, comunícate de inmediato con las autoridades", dice la publicación de la institución.

La FGE detalla que la desaparición habría ocurrido en el Malecón de Puerto López y puso a disposición de la ciudadanía el número 1800-335486 para quien tenga alguna información sobre el paradero de este joven.





* Red social perteneciente a la compañía Meta, calificada en Rusia como organización extremista.