"EE.UU. trató a Ucrania como carne de cañón en su lucha contra Rusia", denuncia un teniente general chino

El exvicepresidente de la Academia de Ciencias Militares china He Lei ha cuestionado que "EE.UU. realmente quiera la paz", ya que "tendría un competidor y rival estratégico menos" si Moscú no sale victoriosa del conflicto en Ucrania.

El teniente general del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, He Lei, en una entrevista con The South China Morning Post ha declarado que mientras Pekín está preocupado por la situación en Ucrania y trata de encontrar una solución pacífica al conflicto, EE.UU., a través de sus "acciones actuales", no hace más que prolongarlo.

"China está muy ansiosa y arrepentida porque hasta ahora no hemos visto aflorar la paz", se ha expresado He, al agregar que para Pekín la negociación es la única solución para poner fin al conflicto en Ucrania.

Además, el estratega chino —antiguo vicepresidente de la Academia de Ciencias Militares del EPL— ha aseverado que "EE.UU. trató a Ucrania como carne de cañón en su lucha contra Rusia porque tendría un competidor y rival estratégico menos si Moscú pierde la guerra".

En este contexto, el alto militar chino ha cuestionado que Washington "hable en serio sobre convertirse en el amigo que trae la paz" o si "en realidad quiere ser la 'mano negra' detrás de la escena" en lo que respecta a la solución del conflicto en Ucrania.