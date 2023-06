Israel presenta un sistema para interceptar misiles hipersónicos (VIDEO)

La compañía de defensa israelí Rafael anunció este miércoles el desarrollo de un sistema para la intercepción de misiles hipersónicos denominado Sky Sonic. Se trata de un misil interceptor que será presentado oficialmente, y por primera vez, la próxima semana en el Salón Aeronáutico de París, una de las mayores exposiciones aeroespaciales del mundo.

"El interceptor Sky Sonic representa un gran salto tecnológico en la defensa contra misiles hipersónicos. Diseñado con una maniobrabilidad y una capacidad de alta velocidad excepcionales, neutraliza eficazmente los misiles hipersónicos, que viajan a una velocidad diez veces superior a la del sonido, con una precisión y un sigilo inigualables", detalla Rafael.

La noticia estuvo acompañada con la publicación de un video que muestra una representación animada del Sky Sonic despegando desde una batería de lanzamiento y luego la ojiva del misil desprendiéndose y volando con su propio propulsor hacia una amenaza entrante.

De acuerdo con el periódico The Times of Israel, la empresa ha trabajado en este misil interceptor durante tres años y es el primero de su tipo. Rafael no proporcionó un cronograma sobre cuándo el misil estará listo para usarse. Sin embargo, anunció que realizaría los primeros vuelos de prueba en un futuro cercano.

Según explica la compañía, una defensa eficaz contra misiles hipersónicos —capaces de viajar a velocidades increíbles manteniendo precisión y maniobrabilidad excepcionales— requiere un "enfoque polifacético" que implica contrarrestar su velocidad, rastrear, detectar e "interceptar eficazmente sus impredecibles trayectorias de vuelo".

"El proyecto Sky Sonic es un desarrollo innovador y único en su género para hacer frente a la amenaza de las armas hipersónicas", dijo al respecto Yuval Steinitz, presidente de Rafael.

