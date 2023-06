Un ministro israelí critica a la familia Soros por financiar organizaciones que "demonizan a Israel"

Alexander Soros es "una réplica de su padre" George, por lo que seguiría financiando organizaciones que "deslegitiman y demonizan a Israel", declaró el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, en una reciente entrevista con Fox News. Hizo estas declaraciones en medio del anuncio de que el heredero del multimillonario estadounidense ha tomado el control de su imperio financiero, valorado en 25.000 millones de dólares.

"Parece que el hijo es una réplica de su padre. No esperamos que su hijo sea un gran sionista", dijo, señalando a varias ONG que son financiadas por George Soros y su organización filantrópica Open Society Foundations (OSF) y, según las palabras de Chikli, pretenden despojar a Israel de su legitimidad como Estado judío.

Así, denunció que Human Rights Watch (HRW) "ataca duramente a los israelíes y ataca a Israel como un Estado de apartheid, deslegitimando y demonizando a Israel". También mencionó a J-Street, organización con sede en EE.UU. que propone una firme implicación estadounidense para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos. Criticó a J-Street por comparar 'la Nakba', el desplazamiento de alrededor de 700.000 palestinos desde la tierra que se convirtió en Israel, con el Holocausto, calificándolo de "la retorcida forma palestina de distorsionar la realidad".

De acuerdo con el ministro, OSF también "da dinero a pequeñas organizaciones radicales palestinas en Israel que describen a Israel como un Estado colonial y un pecado moral". En este sentido, señaló a la ONG Adalah como una organización que "niega la visión de Israel como Estado judío".

Además, Chikli calificó a George Soros como "el activista número 1 que lucha contra la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto" (IHRA, por sus siglas en inglés). Acusó al magnate y a las ONG que financia de negarse a reconocer la definición moderna de antisemitismo formulada por la IHRA: "La comparación de la política israelí moderna con la de los nazis".

Se refirió a un artículo de Alexander Soros, que se convirtió en diciembre del año pasado en presidente de OSF, para la CNN, en el que criticó esta definición de la IHRA.

En particular, escribió que "a los críticos les preocupaba cada vez más que la definición hubiera sido 'secuestrada' por algunos grupos proisraelíes para proteger al Gobierno de la responsabilidad por sus políticas de derechos humanos, como escribió un grupo de 100 académicos en una declaración, instando a la ONU a no adoptar el lenguaje de la IHRA". Subrayó que "es esencial que las herramientas utilizadas para combatir el antisemitismo no puedan ser reutilizadas para atacar a académicos, activistas, estudiantes y grupos de defensa que expresan su apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino".