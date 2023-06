Stoltenberg: "No discutiremos la invitación a Ucrania a la OTAN en la cumbre de Vilna"

No obstante, el secretario general de la alianza propuso establecer el Consejo OTAN - Ucrania, que "acercará Ucrania a la OTAN en términos políticos".

Los países miembros de la OTAN no abordarán la invitación a Ucrania a sus filas en la cumbre que la organización celebrará en julio en la capital lituana, afirmó este viernes el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

"Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convertirá en un miembro de la OTAN. No vamos a discutir una invitación en la cumbre de Vilna, sino cómo podemos acercar Ucrania a la OTAN. Y estoy seguro de que encontraremos una buena solución y consenso en la cumbre de Vilna sobre cómo acercar Ucrania a la OTAN", declaró.

Entre las medidas encaminadas a ese objetivo, Stoltenberg enumeró dos aspectos. En primer lugar, la OTAN no solo tiene que proporcionar paquetes integrales de ayuda militar a Ucrania, sino también ayudar a Kiev a adoptar los estándares, doctrinas y equipos de la alianza "para ser completamente interoperable con la OTAN". "Eso toma tiempo, y actualmente llevamos trabajando en eso durante muchos años, pero claro que cuanto más éxito tengamos en hacer a las fuerzas ucranianas completamente interoperables con la OTAN, más estrechamente llegarán a la OTAN en términos prácticos militares", subrayó.

En segundo lugar, destacó que la alianza casi ultimó un documento encaminado a establecer el Consejo OTAN - Ucrania. Según Stoltenberg, este consejo será distinto al actual formato de la Comisión OTAN - Ucrania, porque los miembros del bloque militar y Kiev serán iguales en la toma de decisiones. "Es un tipo diferente de trabajar juntos políticamente, que entonces acercará Ucrania a la OTAN en términos políticos", dijo el secretario general de la organización

Este lunes, en una entrevista con el canal de televisión PBS, Stoltenberg afirmó que no es posible dar fechas precisas sobre la entrada de Kiev a la alianza, "cuando estamos en medio de una guerra". "A no ser que Ucrania prevalezca, entonces no habrá que discutir en absoluto la adhesión, porque solo una Ucrania soberana, independiente y democrática puede convertirse en miembro de la OTAN", destacó.