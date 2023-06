Clavadista mexicano abre cuenta de OnlyFans para pagarse entrenamientos

El clavadista mexicano Diego Balleza encontró una particular manera para financiar sus entrenamientos rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024: abrir una cuenta de OnlyFans, la plataforma para adultos.

El buzo, que quedó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020, aparece en traje de baño en esa plataforma mientras realiza entrenamiento físico o realiza actividades de recreación.

Según afirma, "el cuerpo es lo más natural que hay en el mundo", por lo que no siente pudor en mostrarle a sus fanáticos su torso atlético tras 20 años de trabajo físico.

Que calor a 40 grados.Pero nunca nos rajamos para entrenar. https://t.co/VnnZoGRUBopic.twitter.com/AFId2YMZHB — Diego Balleza OLY (@diegoballezaisa) June 16, 2023

"Me gusta presumirlo, no estoy promoviendo sustancias químicas, drogas, es el cuerpo, quien quiera lo paga y si no, no pasa nada", dijo en una entrevista con El Heraldo de Puebla.

"No subiré algo que no quiera"

"Deportista que le gusta el cuerpo que ha trabajado por años. En este perfil hay que ser prudentes, respetuosos y educados, no subiré algo que no quiera", dice la bienvenida a su cuenta donde ha colgado 141 imágenes.

Balleza también recordó que, en otros países, es normal que los deportistas y medallistas olímpicos abran cuentas en OnlyFans. "Me ven en traje de baño, mi deporte es en traje de baño, o sea que mi cuerpo es lo más natural del mundo", dijo a Telemundo.

¿Por qué abrir un OnlyFans?

Balleza dijo que se animó a crear una cuenta en OnlyFans porque estaba buscando la forma de generar ingresos y porque mantiene a su madre, según entrevista de AP.

"Estoy feliz de que las personas que están en mi página han sido muy buenas y respetuosas, espero que sigan así", agregó.

El deportista dijo que además de los ingresos de esa plataforma recibe apoyo del gobierno del estado de Nuevo León, donde reside y entrena, y del sector privado.

También ha afirmado que lo que recaude en esa página de suscripción le servirá para financiar su entrenamiento para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Conflictos entre organismos

Desde principios de 2023 existe un conflicto entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Internacional de Natación (World Aquatics).

Según se afirma en los medios, el organismo que dirige la exatleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, respalda a la Federación Mexicana de Natación (FMN), cuyo presidente Kiril Todorov, fue destituido por ese organismo internacional por su presunta vinculación con un desvío de casi nueve millones de dólares. La Conade ha calificado ese postura como una intromisión.

En medio de estas divergencias, algunos deportistas de natación se han quejado de que la Conade ha suspendido desde enero los pagos y recursos. Sin embargo, Guevara ha desestimado esos señalamientos.

Supuesta falta de apoyos

La Conade se vio recientemente vinculada a una polémica porque un grupo de la selección mexicana de nado artístico vendió trajes de baño y toallas para supuestamente financiar su partipación en Egipto durante el Campeonato Mundial de esa especialidad.

Frente a esto, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró en mayo que le dio mucho gusto que las nadadoras triunfaran, pero que la afirmación de que se habían costeado su viaje era una "campaña contra el Gobierno".

"Yo no me estoy chupando el dedo, ya llevo mucho tiempo en esto", dijo. Aunque reconoció que "estuvo mal" que las deportistas no hubieran recibido apoyo, aseguró que no buscaron el respaldo gubernamental para esa competencia internacional.

