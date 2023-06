La misión africana llega a Rusia para discutir con Putin su plan de paz en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibirá este sábado en San Petersburgo a una delegación de paz para discutir la iniciativa africana para una solución pacífica del conflicto ucraniano.

Un día antes, la delegación mediadora —integrada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el de Comoras, Azali Assoumani; el de Senegal, Macky Sall; el de Zambia, Hakainde Hichilema; el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, así como los representantes especiales de los presidentes de Uganda y la República del Congo, Ruhakana Rugunda y Florent Ntsiba—, se reunió en Ucrania con el presidente Vladímir Zelenski.

El plan de paz propuesto por África y revelado por Cyril Ramaphosa consta de 10 puntos clave:

Resolver el conflicto de forma pacífica

Empezar las negociaciones de paz cuanto antes

Iniciar una desescalada por parte de ambos lados

Garantizar la soberanía de los Estados y sus pueblos de conformidad con la Carta de la ONU

Establecer garantías de seguridad para todos los países

Asegurar la exportación de granos y fertilizantes de ambos países

Brindar apoyo humanitario a las víctimas del conflicto

Resolver la cuestión sobre el intercambio de prisioneros y el retorno de los menores

Garantizar la reconstrucción tras el final del conflicto

Colaborar más estrechamente con los países africanos

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a muchos países africanos al alterar el comercio de cereales y fertilizantes y provocar un aumento de los precios de los mismos. Se espera que, además del tema del conflicto en Ucrania, la delegación discutirá con Putin el futuro del acuerdo de granos.

Visita marcada por la polémica

La visita de los líderes africanos estuvo marcada por las controversias. El primer problema se presentó cuando el equipo de seguridad del presidente Ramaphosa, y un grupo de prensa, quedaron atrapados en un aeropuerto de Varsovia cuando se dirigían a Ucrania.

Según los reportes de periodistas que se encontraban dentro de la aeronave, las autoridades polacas exigieron que el personal de seguridad del líder sudafricano entregara sus armas, alegando que no tienen los permisos correctos para introducirlas en el país. Por su parte, el jefe de seguridad de Ramaphosa, el general de división Wally Rhoode, apuntó al "racismo" y al "sabotaje" como razones por las que se impidió a la delegación desembarcar del avión.

Un segundo incidente tuvo lugar durante la visita de la misión africana a Kiev cuando varios medios occidentales y locales comenzaron a informar sobre supuestos ataques aéreos rusos contra la capital ucraniana, lo cual fue desmentido por los propios miembros de la delegación. En concreto, el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya, afirmó que no vio ni oyó explosiones ni sirenas de alerta antiaérea ni en la capital ucraniana ni en la estación de tren, cercana a la ciudad de Bucha, a la que la delegación llegó la mañana del viernes.

Actitud de Zelenski ante la misión africana de paz

El líder ucraniano, en una rueda de prensa conjunta con el presidente sudafricano, rechazó cualquier idea de negociaciones con Moscú mientras el Ejército ruso se encuentre en el territorio de Ucrania según lo percibe Kiev.

Al margen de esta conferencia de prensa, Zelenski dijo que no ve ninguna lógica en la visita de la misión africana de paz a Rusia este 17 de junio. "Esta es su decisión, pero no está claro cuál es su lógica. No obstante, ellos son líderes de Estados libres, así que esta es su elección", ha concluido.

El rol de África en la crisis ucraniana

Desde el inicio de la operación militar rusa de Ucrania en febrero de 2022, la Asamblea General de la ONU ha celebrado cinco importantes votaciones sobre el asunto. Considerando en conjunto los resultados de estas cinco votaciones, la mayoría de los Estados africanos (52%) se abstuvieron de votar o no asistieron a la votación. Esta fragmentación del voto sorprendió a muchos y suscitó duras críticas desde diversas capitales occidentales.

Sin embargo, el continente africano ha demostrado una voluntad colectiva en pro de una resolución pacífica de la crisis. A finales de mayo, se supo que la misión africana para la paz quiere proponer a Ucrania iniciar negociaciones con Moscú incluso si las tropas rusas permanecen en territorios que Kiev considera suyos. "Lo primero es el cese de las hostilidades. Lo segundo es un marco para una paz duradera", dijo entonces el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya.