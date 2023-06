Politico: Stoltenberg sugirió en privado aprobar la adhesión de Ucrania a la OTAN de manera facilitada

No obstante, fuentes del medio señalan que es probable que no haya consenso dentro de la Alianza porque Hungría y Turquía se sienten "incómodos", así como otros países guiados por el miedo de una escalada del actual conflicto.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, propuso invitar a Ucrania a la Alianza sin el Plan de Acción para la Adhesión (MAP, por sus siglas en inglés), que supone un conjunto de reformas militares y democráticas, reporta Politico citando a varios funcionarios occidentales que hablaron bajo condición de anonimato.

Según el periódico, el presidente de EE.UU., Joe Biden, también está "abierto" a la idea de no aplicar el MAP a Ucrania, de lo cual informó a Stoltenberg durante su reunión este martes. Además, EE.UU. supuestamente abogará por renunciar al MAP para Ucrania en la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio.

"Si esto es lo que América [EE.UU.] realmente quiere, puede llevarlo a cabo normalmente", afirmó un funcionario de un país miembro de la OTAN. Otro funcionario opinó que "la idea propuesta por Stoltenberg, con suerte, debe ser consensual dentro de la Alianza". Un diplomático de alto rango de uno de los países de Europa oriental calificó la idea del secretario general de "buena" y dijo que la apoyarían.

Asimismo, la iniciativa de Stoltenberg fue compartida este viernes por el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. "Cada vez hay más señales de que todos podrán estar de acuerdo en esto", señaló el ministro, citado por Reuters.

No obstante, las fuentes de Politico destacaron la probabilidad de que no haya consenso al respecto dentro de la Alianza. Un funcionario dijo que Hungría y Turquía se sienten "incómodos" con la idea de adhesión de Ucrania a la OTAN sin el MAP. "No será tan sencillo" en la cumbre de Vilna, aseveró. Otro constató que "hay un apoyo para esto, pero todavía está en discusión".

Opiniones de expertos

Entre tanto, Liana Fix, miembro del Consejo de Relaciones de Exteriores, comentó que omitir el MAP para Ucrania es "útil solo si hay un compromiso y calendario para la alternativa: membresía inmediata en la OTAN después del fin del enfrentamiento". "En caso contrario, solo elimina un obstáculo hipotético para un futuro con el cual nadie se ha comprometido", añadió.

Además, la iniciativa de Stoltenberg puede agravar la situación actual para Kiev, opina Josh Shiffrinson, experto del Instituto Cato. "Reducimos las causas de Rusia de parar la guerra actual, dándole fuertes incentivos para entablar una guerra preventiva si parece que la OTAN acelera la membresía de Ucrania después del conflicto actual", explicó.

Este viernes, Stoltenberg afirmó que los países miembros de la OTAN no abordarán la invitación a Ucrania a sus filas en la cumbre que la organización celebrará en julio en la capital lituana. "Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. No vamos a discutir una invitación en la cumbre de Vilna, sino cómo podemos acercar Ucrania a la OTAN. Y estoy seguro de que encontraremos una buena solución y consenso en la cumbre de Vilna sobre cómo acercar Ucrania a la OTAN", declaró.