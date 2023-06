Peskov: "Nuestro mundo es mucho más grande y mucho más rico que Occidente"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista concedida a un equipo de RT en árabe ha declarado que el mundo de hoy está viviendo un período de transformación muy serio, de cambios económicos, por lo que las reglas económicas y políticas del derecho internacional están cambiando.

"Nuestro mundo es mucho más grande que Occidente y mucho más rico que Occidente", ha indicado el vocero al señalar que la mayor parte del PIB mundial se genera actualmente precisamente "en el resto del mundo, no en Occidente". "Y el resto del mundo se está desarrollando de una forma mucho más dinámica", ha subrayado.

Peskov ha hecho hincapié en que "las reglas están cambiando por el rechazo de la mayoría de los Estados del mundo, incluyendo los países del mundo árabe, a esa condescendencia de Occidente en las relaciones internacionales, a los intentos de imponer sus condiciones y de forzar su voluntad".

El mundo también está rechazando "lo que anteriormente solía llamarse colonialismo. Y, en este sentido, Rusia apoyará a los países árabes. Tanto Rusia como China y otros Estados están unidos en este sentido y tienen posturas muy similares", ha aseverado.

Rusia está abierta al diálogo sobre el conflicto con Ucrania

En lo que se refiere a las propuestas de la solución pacífica al conflicto con Ucrania, en particular el plan que ha presentado a Moscú la misión africana de paz este sábado, el vocero del Kremlin ha señalado que "Rusia, como ha dicho repetidamente el presidente Putin, ha estado, está y permanecerá abierta a la discusión de cualquier iniciativa" para resolver la crisis en Ucrania.

"Y apreciamos mucho los esfuerzos de cualquier país que esté tratando de contribuir a la solución de esta crisis. Rusia está lista para esta conversación", ha subrayado. No obstante, el portavoz ha indicado que a pesar de la postura abierta de Moscú para el diálogo, Kiev rechaza cualquier posibilidad para ello.

🇷🇺 Putin agradece a África por su postura en la crisis ucranianaVladímir Putin se ha reunido este sábado con la delegación de líderes de países africanos, que llegaron a Rusia para discutir su iniciativa para una solución pacífica del conflicto ucraniano. pic.twitter.com/zKFYBRTrTj — Sepa Más (@Sepa_mass) June 17, 2023

Zelenski prohibió negociar con la parte rusa

"Si analizamos la información que llegó desde Kiev durante la jornada anterior, cuando los distinguidos miembros de la delegación africana se encontraban allí, podemos percibir que el régimen de Zelenski no está tan inclinado al diálogo", ha indicado Peskov.

Además, el funcionario ha recordado otra cosa "más importante": que las conversaciones con Rusia están prohibidas por Zelenski a nivel legislativo. "No podemos olvidar que el propio Zelenski firmó un decreto que prohíbe, a quien quiera que ocupe la presidencia de Ucrania, realizar cualquier tipo de negociación con la parte rusa. En otras palabras, es muy difícil entablar cualquier conversación significativa en esta situación. Nosotros estamos dispuestos. Tenemos la voluntad política, tenemos la disposición. Pero aquí todavía no hay diálogo, y no hay base para este diálogo", ha explicado.