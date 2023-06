Denuncia a la empresa por despedirla tras confrontar a un ladrón

La extrabajadora, que llevaba 18 años laborando para la compañía Circle K, habría violado la política de la empresa "de no perseguir ni confrontar" ladrones.

Una antigua empleada de la cadena de tiendas de conveniencia Circle K presentó una demanda en contra de la compañía, afirmando que fue despedida injustificadamente por haber confrontado a un hombre armado que intentó robar un paquete de cigarros, informó este sábado The New York Post.

Se trata de Ann Moreno, de 75 años, quien había laborado durante 18 años en la sucursal de Circle K en la ciudad estadounidense de Westminster, en Colorado. El incidente tuvo lugar el 4 de octubre de 2020, cuando un sujeto, identificado como Tyler Wimmer, entró al establecimiento armado con dos cuchillos.

Wimmer le preguntó a Moreno si le iba a dar gratis un paquete de cigarros, a lo que esta se negó, alegando que si lo hacía la despedirían. Más adelante, el hombre se acercó a la parte trasera del mostrador, donde se encontraban los cigarros, con la intención de tomar un paquete.

En el momento que se cometía el robo, la empleada agarró el brazo del ladrón para detenerlo, aunque luego se alejaría de él. "Bueno, supuestamente, supongo que lo agarré del brazo. No recuerdo eso, pero lo empujé, y ahí fue cuando salió corriendo", indicó Moreno.

Una vez que Wimmer se retiró del negocio, Moreno llamó a su supervisor y a los servicios de emergencia. En el lugar de los hechos había un cliente, de nombre Larry Wagner, que llamó a la Policía al ver entrar a Wimmer con las armas punzocortantes. Wagner declaró que el sujeto podría haber estado drogado dado su comportamiento.

Días después del acontecimiento, Moreno fue notificada que estaba despedida por supuestamente haber violado la política de la empresa "de no perseguir ni confrontar" ladrones. De acuerdo con The New York Post, la afectada nunca recibió su despido por escrito.

La abogada de Moreno, Iris Halpern, comentó que en las grabaciones se muestra como su clienta actuó en defensa propia. Asimismo, aseguró que la cadena Circle K actuó mal al despedir a Moreno por una interacción en la que no trató de detener o perseguir al delincuente. "Las empresas no han pensado suficientemente en los matices de estas situaciones, y cualquier persona normal responderá empujando a un atacante lejos de ella", señaló Halpern.