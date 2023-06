Asesor de Zelenski dice que resolver el conflicto ucraniano "no está al nivel" de los países africanos

La misión de paz de líderes africanos, que visitó Rusia y Ucrania esta semana para discutir su iniciativa para una solución pacífica del conflicto ucraniano, "solo quiere estar en el espacio informativo", y la tarea de resolver la crisis "no está a su nivel", declaró este viernes el asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak.

"La delegación africana no tenía ningún objetivo de regular el conflicto o encontrar soluciones. Esta no es su tarea, esto no está a su nivel", dijo el funcionario ucraniano a un canal de televisión local. Afirmó que los llamamientos a sentarse a la mesa de negociaciones con el pretexto de que los países africanos padecen hambre y que están preocupados por si el conflicto ucraniano amenaza al mundo con una crisis alimentaria son "más bien una presión a la comunidad internacional" y para "atascar las plataformas de información".

De acuerdo con Podoliak, los países africanos "solo quieren estar en el espacio informativo" y además "quieren resolver sus problemas personales". Aseguró que el objetivo de África es seguir cooperando con Moscú para "aumentar la recepción de recursos rusos, resolver la cuestión del suministro de productos alimenticios" y obtener armamento e inversiones rusos.

Además, según Podoliak, "nadie más que Ucrania puede poner fin adecuadamente a esta guerra". Está convencido de que "la voluntad de Ucrania impide que el mundo cometa un error fatal y permita que Rusia evite el castigo", y añadió que "es definitivamente la voluntad de Ucrania la que mantiene movilizada a la coalición ucraniana [de ayuda a Ucrania]".

Según sus palabras, mientras los países nórdicos y los países europeos "aumentan la presión sobre las comunidades democráticas" para que presten apoyo a Ucrania, "todas las demás regiones, el Sur Global, América Latina, África, especialmente, o los países asiáticos juegan un juego completamente diferente".

Aseguró que Kiev quiere que Rusia reciba el estatus legal de país terrorista, ya que esto "haría mucho más difícil para estos países del Sur Global o de África tener relaciones" con Moscú.