La oposición colombiana marcha este martes contra las 'petrorreformas'

Mañana marcharemos por la defensa de Colombia contra la tiranía y las malas decisiones de Petro. A los delincuentes se les combate, no se les premia. Esa es la primera premisa de un presidente decente, no más delincuentes al poder. #LaMarchaDeLaMayoria 9:00 am Plaza de Bolivar pic.twitter.com/9PGZhTPR9Y