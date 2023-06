Keiko Fujimori no descarta ser nuevamente candidata presidencial en Perú

La excandidata presidencial de Perú Keiko Fujimori aclaró que no ha descartado la posibilidad de presentarse a nuevos comicios, siempre y cuando sean en 2026, y no en un anticipo electoral, como pide la mayoría de la población.

"He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones, yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro, no he tomado esa decisión", declaró Fujimori el domingo.

En entrevista con el diario local Trome, calificó de "actitudes discriminatorias y antidemocráticas" los exhortos a que no se presente nuevamente. "Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar que, más allá de la crítica, yo no voy a renunciar a mi derecho a postular", dijo.