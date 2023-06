Ucrania revela cuándo serán suficientes las armas suministradas por Occidente

Ninguna cantidad de armas o municiones que Estados Unidos y sus aliados proporcionen a Ucrania será suficiente a menos que Kiev gane el conflicto con Rusia, afirmó el lunes el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba.

"Diré que hubo suficientes armas en el día de la victoria, cuando ganemos, diré: 'gracias, las armas fueron suficientes'. Y hasta este punto, nunca me será suficiente, no importa cuánto entreguen, porque si no hay victoria, entonces no hubo suficiente ayuda", dijo Kuleba en declaraciones al canal ucraniano ICTV.

Además, precisó que lo que más necesitan los militares ucranianos son municiones de artillería y vehículos blindados. "Estas son las cosas clave y están llegando a Ucrania proyectiles y blindados cada día", declaró.

Por otra parte, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, anunció el sábado que "la desmilitarización de Ucrania […] ha sido alcanzada, de hecho, en gran parte" por que Kiev está agotando sus reservas de armas y cada vez más utiliza armas occidentales.

The New York Times reportó el lunes citando documentos del Gobierno de Ucrania que Kiev ha pagado a los proveedores de armas cientos de millones de dólares desde febrero de 2022 por contratos que quedaron total o parcialmente incumplidos, mientras que algunas de las armas que sí que llegaron al país estaban "tan deterioradas" que se consideró que solo podían utilizarse como piezas de repuesto.

El Ministerio de Defensa ruso evalúa en más de 100.000 millones de dólares la asistencia militar proporcionada por EE.UU. y sus aliados a Ucrania hasta diciembre de 2022. Desde entonces, Occidente ha enviado cientos de vehículos blindados para reemplazar las pérdidas de Kiev, en particular tanques Leopard 2, de fabricación alemana, y vehículos de combate de infantería Bradley, de fabricación estadounidense. Ambos figuraron en las graves pérdidas que sufrieron las tropas ucranianas en las dos últimas semanas de combates en el frente de Zaporozhie.