Polémica en Francia por la aparente propuesta de un exdiputado para que Macron se perpetúe en el poder

El exdiputado francés Richard Ferrand se pronunció este lunes en contra del límite constitucional de dos mandatos, que obligará al actual presidente del país galo, Emmanuel Macron, a dimitir en 2027.

Durante una entrevista con el diario Le Figaro, al político, considerado uno de los primeros partidarios del mandatario, se le preguntó si lamentaba que Macron no pueda presentarse para otra reelección.

"A nivel personal, lamento todo lo que restrinja la libre expresión de la soberanía popular: la limitación de mandatos presidenciales, la no acumulación de mandatos", contestó el exmiembro de la Asamblea Nacional. "Cambiemos todo eso, preservando el bicameralismo y el Consejo Constitucional, guardián vigilante de los principios republicanos y de las libertades públicas", declaró.

Además, consideró que se trata de "reglas que limitan la libre elección de los ciudadanos" franceses, lo que "debilita la calidad y la densidad" de su vida política y "la hace menos atractiva".

Sus declaraciones fueron consideradas por algunos medios y por el público en general como un llamado a cambiar los principios constitucionales antes de los comicios de 2027.

En contraparte, la presidenta del grupo parlamentario Francia Insumisa, Mathilde Panot, calificó a Ferrand como el "rostro de la deriva autocrática del macronismo" e ironizó sobre la restauración del Imperio francés con Macron, criticando las palabras de su aliado.

Más tarde, el mismo día lunes, Ferrand matizó sus declaraciones y dijo que no tenía intención de incentivar cambios inmediatos en la Constitución para que el actual mandatario pudiera perpetuarse en el poder.

"No cambiaría ni una coma de estas declaraciones. Me limito a decir que Emmanuel Macron fue elegido en un sistema constitucional que implica que solo puede ejercer dos mandatos", dijo Richard Ferrand en Sud Radio. "No quería decir que haya que cambiar las reglas con vistas a 2027, sino que, en general, hay que dejar que nuestra democracia respire más tranquila, dejando la última palabra al electorado en cualquier circunstancia", insistió.

Asimismo, subrayó que "hay que confiar en los electores" y "dejarlos elegir a quien quieran, cuando quieran, ya sea para la presidencia de la República" o para otros mandatos. A la vez, recordó que otras personalidades políticas han podido mantenerse en el cargo durante periodos muy largos, como Angela Merkel, quien ejerció como canciller alemana durante 16 años.