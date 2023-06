Piñera dice que Allende "no respetó los principios de la democracia" y provoca aluvión de críticas

Salvador Allende no asesinó a miles como Pinochet, no robó un banco como Piñera, no huyó del país para no pagar la pensión de sus hijos como Parisi, no fue un nazi como Kast. Un océano separa a Salvador Allende de los líderes de la derecha. Un océano llamado HUMANIDAD. pic.twitter.com/6rxlR3Beff