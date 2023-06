Los guatemaltecos acuden a elecciones generales para elegir a su nuevo presidente

Guatemala celebra elecciones generales este domingo para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano.

En esta ocasión, los 9.361.068 guatemaltecos que fueron convocados a las urnas —1.315.000 más que en 2019— recibirán cinco papeletas, de distinto color, para elegir a los más de 4.000 cargos públicos disponibles, cifra por la que se consideran las mayores elecciones en la historia del país, para el período 2024-2028.

Los votantes obtendrán una papeleta blanca para sufragar por presidente y vicepresidente, verde para diputado nacional, celeste para legisladores por distrito electoral, rosada para alcalde y corporación municipal, y amarilla para parlamentarios centroamericanos.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los centros de votación estarán abiertos desde las 07:00 [hora local] y cerrarán a las 18:00. No obstante, se podría extender el horario en los lugares donde haya colas bastante largas.

Para garantizar la seguridad durante la jornada electoral, se desplegarán más de 42.362 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 25.700 soldados.

Candidatos y favoritos

El actual mandatario, Alejandro Giammattei, que no cuenta con muy buena calificación por parte de los ciudadanos, no irá por la reelección, debido a que no está permitida por las leyes del país centroamericano.

Sin embargo, el partido que lo llevó a la presidencia en los comicios de 2019 sí busca la continuidad. Se trata de Vamos, cuyo candidato es el conservador Manuel Conde, que según la mayoría de los sondeos no tiene mayores posibilidades de ganar.

Quienes llegan como favoritos a la jornada electoral, con variaciones según la firma que realizó la encuesta, son Sandra Torres, Zury Ríos y Edmond Mulet, tres de los 22 binomios presidenciales que aparecen en la papeleta.

Sandra Torres

Torres es candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), formación política socialdemócrata que ella misma fundó en 2003.

Fue primera dama de Guatemala entre 2008 y 2011, de la mano de su marido, el presidente Álvaro Colom. Se divorció del exmandatario, puesto que la Constitución guatemalteca impide postularse a un cónyuge de un expresidente, y se presentó como candidata a la presidencia en 2015 y 2019.

En ambas oportunidades quedó en segundo lugar. En 2015 fue derrotada por Jimmy Morales y en 2019 por Giammattei.

En la papeleta, Torres es acompañada por Romeo Estuardo Guerra Lemus, quien se desempeñó como pastor evangélico de la Iglesia Sion, que busca la vicepresidencia.

Edmond Mulet

Mulet es el candidato del partido Cabal, que fundó en 2020. Fue candidato presidencial por el Partido Humanista en las elecciones de 2019, en las que quedó en tercer lugar.

Fue diputado entre 1986 y 1993 en el Congreso, institución que llegó a presidir en 1992. Posteriormente se desempeñó como embajador de su país en EE.UU., hasta 1996; y fue representante ante la Unión Europea entre 2000 y 2006; en 2015 fungió durante un año como jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de haber sido jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y secretario general adjunto para Operaciones de Paz de la misma organización.

Mulet forma binomio con Max Santa Cruz, como candidato a la vicepresidencia. Se trata de un abogado y notario que se desempeñó como cónsul general de Guatemala en Miami, EE.UU., en 1996; y también ejerció el cargo como secretario privado del vicepresidente Eduardo Stein, de 2004 a 2008.

Zury Ríos

Ríos es respaldada por los partidos Valor y Unionista, ambos de ideología conservadora. Es hija del general retirado y dictador de Guatemala entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt, quien fue juzgado y declarado culpable de genocidio, aunque el proceso fue posteriormente anulado.

La candidata fue diputada durante cuatro legislaturas consecutivas, entre 1996 y 2012. En 2011 tuvo intenciones de contender por la presidencia, pero acabó retirando su candidatura; en 2015 se presentó y quedó en quinto lugar; y en 2019 su postulación fue revocada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Su compañero de fórmula es el abogado y notario Héctor Cifuentes, quien fue diputado del Congreso de la República (2000-2004) y fungió como ministro de Trabajo y Prevención Social de 1997 a 1998.

Además de Conde, Torres, Mulet y Ríos, la papeleta presidencial la completan otros 18 binomios, compuestos por:

Manuel Villacorta y Jorge García, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Álvaro Trujillo y Miguel Ángel Ibarra, por Cambio.

Julio Rivera y José Urrutia, por Mi Familia.

Armando Castillo y Edgar Grisolia, por Visión con Valores (VIVA).

Giovanni Reyes y Oscar Figueroa, por Bienestar Nacional (BIEN).

Francisco Arredondo y Francisco Bermúdez, por Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

Amílcar Pop y Mónica Enriquez, de los partidos Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ).

Giulio Talamonti y Oscar Barrientos, de Unión

Republicana.

Republicana. Rudy Guzmán y Diego González, por Nosotros.

Samuel Morales y Miguel Ángel Moir, por el Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Bernardo Arévalo y Karin Larissa Herrera, por el Movimiento Semilla.

Amílcar Rivera y Fernando Mazariegos, por Victoria.

Hugo Peña y Hugo Jhonson, por Comunidad Elefante.

Luis Lam Padilla y Otto Marroquín, por el Partido de Integración Nacional.

Rafael Espada y Arturo Herrador, por el partido Republicano.

Rudio Lecsan Mérida y Rubén Darío Rosales, del Partido Humanista de Guatemala (PHG).

Ricardo Sagastume y Guillermo González, por TODOS.

Isaac Farchi y Mauricio Zaldaña, por el partido Azul.

De resultar electa Torres o Ríos, sería la primera vez que Guatemala tiene a una mujer como presidenta.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta (50 %+1) este domingo, habrá una segunda vuelta con los dos aspirantes más votados, que se celebrará el 20 de agosto.

Se quedaron en el camino

Varios candidatos se quedaron en el camino, lo que generó críticas dentro y fuera del país. Entre estos está quien era el favorito en las encuestas, Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana (PC), a quien la CC de Guatemala decidió excluir.

Pineda, que formaba binomio con Efraín Orozco, dijo que con esa decisión, la CC había acabado "con la democracia" de Guatemala, porque "prevaleció la cooptación del Estado, el reino de la corrupción y la dictadura".

Antes, la CC excluyó de la contienda a la fórmula de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL); así como al derechista Roberto Arzú, de Podemos, quien se postulaba junto a David Esteban Pineda.

También quedó fuera Óscar Rodolfo Castañeda, quien se presentaba acompañado de Luis Adrián Ruiz, por el Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder).

