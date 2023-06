Zelenski admite que la contraofensiva ucraniana va "más lento de lo deseado"

"Lo que está en juego es la vida de las personas", remarcó el presidente ucraniano y aseveró que no dialogorá con Moscú la congelación del conflicto.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, admitió este miércoles en una entrevista con el canal BBC británico que la contraofensiva de Kiev va "más lento de lo deseado", pero aseguró que su país seguirá intentando recuperar los territorios perdidos.

"Algunos creen que es una película de Hollywood y esperan resultados ahora. No lo es. Lo que está en juego es la vida de las personas", dijo el mandatario ucraniano y apuntó que la contraofensiva se complica por los vastos campos de minas preparados por las fuerzas rusas.

"Independientemente de lo que algunos quieran, incluidos los intentos de presionarnos, con el debido respeto, avanzaremos en el campo de batalla de la forma que consideremos mejor", remarcó Zelenski.

En paralelo, aseveró que Kiev no entablará el diálogo con Moscú para la congelación del conflicto y que busca solo la retirada completa de los territorios que considera suyos. "No importa cuán lejos avancemos en nuestra contraofensiva, no aceptaremos un conflicto congelado, porque eso es la guerra, es un desarrollo sin perspectivas para Ucrania", sostuvo el líder ucraniano.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, comunicó en la misma jornada que las fuerzas de Kiev desde el 4 de junio emprendieron un total de 263 ataques en la República Popular de Donetsk (RPD) y la provincia de Zaporozhie, usando "gran cantidad de armas occidentales y unidades de élite entrenadas por especialistas de la OTAN". Shoigú aseguró que todos los ataques fueron repelidos y que Kiev no consiguió sus objetivos.

Mientras, este martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que que las Fuerzas Armadas ucranianas, durante su ofensiva, chocaron con una defensa rusa "bien preparada".

Por su parte, la vicesecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, se hizo eco de estas declaraciones y señaló que se trata de "una batalla dura". No obstante, se mostró segura sobre el éxito de Kiev. "Sabemos que esto va a llevar tiempo, y confiamos en que los ucranianos tengan lo que necesiten. Tienen el poder de combate", dijo.

Aspiración a la OTAN

En la entrevista con la cadena BBC Zelenski confirmó también la aspiración de Kiev a obtener la membresía en la OTAN, aunque desde el bloque admiten que por el momento no se vislumbra tal posibilidad. "Stoltenberg conoce mi postura. Les hemos dicho en numerosas ocasiones: 'No nos quiten el suelo de debajo de los pies'", señaló.