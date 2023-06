Condenan un acto racista contra un jugador de baloncesto del F.C. Barcelona

El F.C. Barcelona se pronunció en contra de los insultos racistas que recibió su jugador de baloncesto James Nnaji antes del partido de la final de la Liga ACB disputado este martes en el WiZink Center del Real Madrid (España).

"El F.C. Barcelona condena enérgicamente los insultos racistas sufridos por el jugador del primer equipo de baloncesto, James Nnaji, antes del tercer partido de la final de la Liga Endesa disputado en la cancha del Real Madrid", indica el comunicado del club español, publicado este miércoles.

Las ofensas contra Nnaji, de 18 años, ocurrieron cuando el autobús del equipo llegó al WiZink Center antes del encuentro con el Real Madrid, al que vencieron por 82-93. El jugador fue recibido por varios aficionados que supuestamente gritaron "puto negro de mierda", y además cantaron "Barça, racista, España es madridista", recoge Europa Press.

Por su parte, el entrenador del equipo, Sarunas Jasikevicius, lamentó lo ocurrido. "Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho hablar sobre [el futbolista brasileño] Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa aquí. Esto tiene que parar ya", dijo el instructor en rueda de prensa.

"Esto no va con lo que decís aquí de los valores del Real Madrid y los valores de sus seguidores […]. Me da igual que sea a un jugador del Real Madrid, del F.C. Barcelona o de cualquier otro equipo. Esto no puede ser, hay que controlar esto, hay que pelear contra esto y vamos a pelear contra esto. Lo más importante no es el título, es esto", recalcó Jasikevicius.

Además, el club comunicó que ya ha informado a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) lo ocurrido y "espera una respuesta firme y ejemplar […] en contra de cualquier abuso racial o verbal".