Revelan que en el FBI se disculparon por cómo se investigó a Trump por supuestos vínculos con Rusia

El reporte del fiscal especial John Durham concluye que la investigación del FBI sobre los vínculos entre Trump y Rusia con motivo de las elecciones presidenciales de 2016 se basó en datos no analizados ni verificados.

El fiscal especial John Durham testificó este miércoles en una audiencia abierta del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde reveló que agentes del FBI se disculparon por su manejo de la investigación contra el expresidente Donald Trump sobre supuestos vínculos con Rusia.

"He tenido un gran número de agentes del FBI con los que he trabajado a lo largo de los años, algunos están jubilados, otros siguen en sus puestos. Han venido a mí y me han pedido disculpas por la forma en que se llevó a cabo esa investigación", dijo Durham al ser cuestionado sobre la fiabilidad de las conclusiones de su reporte. Según él, eso demuestra que "la mayoría de los miembros del FBI son gente buena y trabajadora".

"Nuestros hallazgos son aleccionadores", agregó Durham. "Habiendo pasado más de 40 años como fiscal federal, son particularmente aleccionadores para mí".

El reporte de Durham concluye que la investigación del FBI sobre los vínculos entre Trump y Rusia con motivo de las elecciones presidenciales de 2016 se basó en datos no analizados ni verificados. Mientras, legisladores cuestionan la investigación indicando que contiene "graves fallas".

Durham insistió en que él y sus colegas realizaron el trabajo "de buena fe, con integridad y con el espíritu de seguir los hechos a donde sea que conduzcan sin temor ni favoritismo". "Los hallazgos establecidos en este informe son serios y merecen la atención del público estadounidense y sus representantes", destacó.

"Encontramos inquietantes violaciones de la ley y la política en la realización de investigaciones de gran importancia, dirigidas a miembros de una campaña presidencial y, en última instancia, a una administración presidencial. A mí no me importa si fue una campaña republicana o una campaña demócrata, fue una campaña presidencial", expresó.