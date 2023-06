Moscú insta a Occidente a no imponer los intereses políticos por encima de los económicos

Rusia no rompe relaciones y continúa cooperando con las naciones y empresas que "están dispuestas" a trabajar, enfatizó el director del Departamento de Cooperación Económica de la Cancillería rusa.

El director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Dmitri Birichevski, afirmó en una entrevista al canal RTVI que las sanciones como un instrumento político son "defectuosas" e "inútiles" e instó a Occidente a "anteponer los intereses económicos a los políticos".

"Puede haber desacuerdos políticos, pero no hay que impedir que la gente común y los empresarios, que pueden ser totalmente apolíticos, hagan su trabajo y ganen dinero", enfatizó agregando que las medidas sancionatorias nunca han conseguido "cambiar la postura política" de los países a los que se han aplicado.

Birichevski sostuvo también que las medidas restrictivas son un "arma de doble filo" que afectan a ambas partes. Puso como ejemplo a las compañías europeas que "han sufrido" tras la salida del mercado ruso y "la pérdida" de los recursos energéticos procedentes del país euroasiático. "En particular, Alemania, como locomotora de Europa, ha reconocido prácticamente que está estancada o incluso en recesión", indicó.

Para Rusia no hay "países inamistosos"

Por su parte, Rusia no rompe relaciones y continúa cooperando con las naciones y empresas que "están dispuestas" a trabajar con Moscú pese a las "presiones" y la "atmósfera tóxica", recalcó. En este sentido, enfatizó que para el Gobierno ruso no existen "países inamistosos", adhiriéndose a las directrices del presidente Vladímir Putin, quien aclaró recientemente que esa expresión se refiere a las élites o los gobernantes y no a las naciones.

"Hay algunos Gobiernos inamistosos que aplican políticas abiertamente rusófobas y antirrusas. Y hay empresas que […] en contra de la voluntad de sus Gobiernos, siguen operando en el mercado ruso porque lo consideran importante", dijo.

Sobre los comentarios de que el Foro Económico Internacional que se celebró la semana pasada en San Petersburgo habría puesto en evidencia "un creciente aislamiento" de Rusia, Birichevski recalcó que delegaciones de más de 130 países de los 193 Estados miembros de la ONU participaron en el evento.

"La mayoría mundial está aquí [en el foro], y las pocas docenas de países que han impuesto medidas restrictivas ilegales contra nuestro país […] no están aquí, no lo quieren, y la verdad no los estamos esperando", añadió.

Paralelamente, dijo que, si bien en el inicio del operativo ruso en Ucrania el mundo estuvo en "las condiciones de las pruebas de estrés", las relaciones entre Moscú y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) no han experimentado "cambios fundamentales".

"Tenemos décadas de lazos económicos bien establecidos, incluidos vínculos horizontales entre empresas, contactos activos y constantes entre los organismos pertinentes", señaló.