Cámara de Representantes censura a legislador demócrata que impulsó el 'Russiagate'

La Cámara de Representantes de EE.UU. votó el miércoles 21 de junio a favor de censurar al legislador demócrata por California Adam Schiff por su rol en las investigaciones contra el expresidente Donald Trump y la supuesta intromisión rusa en las elecciones que llevaron al republicano a la Casa Blanca.

La votación terminó con 213 sufragios a favor y 209 en contra de la censura del exjefe del Comité de Inteligencia de la Cámara por supuestas "falsedades, tergiversaciones y abusos de información confidencial". Por eso, también se pide al Comité de Ética del cuerpo legislativo que investigue al demócrata.

Schiff fue acusado de "abusar" de la confianza del público "afirmando que tenía evidencia de colusión" entre la campaña presidencial de Trump de 2016 y Rusia, así como de actuar "deshonesta y deshonrosamente".

Anna Paulina Luna, la representante republicana que impulsó la iniciativa, acusó a Schiff de haber lanzado una "campaña política total basada en distorsiones infundadas contra un presidente estadounidense en funciones a expensas de cada ciudadano de este país y el honor de la Cámara de Representantes". Además, aseguró que la censura era "un claro voto entre el bien y el mal".

La censura es una reprimenda pública formal contra una mala conducta de un legislador que no llega a justificar la expulsión.

La postura de Schiff

Antes de la votación, el legislador demócrata les dijo a sus colegas republicanos: "Me honran con su enemistad. Me halagan con esta falsedad". "Ustedes, que son los autores de una gran mentira sobre las últimas elecciones, deben condenar a los que dicen la verdad y estoy orgulloso ante ustedes. Sus palabras me dicen que he sido eficaz en la defensa de nuestra democracia y estoy agradecido", aseguró.

La votación del miércoles se produjo una semana después de que el pedido de censura fuese rechazado cuando 20 republicanos se sumaron a los demócratas y bloquearon la iniciativa, que incluía una multa de 16 millones de dólares contra Schiff. Este punto fue eliminado y así la iniciativa pudo avanzar.

En 2021 se había aplicado por última vez el mecanismo de censura. En esa ocasión, fue contra el representante republicano Paul Gosar por compartir en redes sociales un video que mostraba situaciones de violencia contra el presidente Joe Biden y la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.