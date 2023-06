Moscú califica de inapropiada la presencia de Macron en la cumbre del BRICS

La presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre del BRICS, cuya realización se prevé del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica, es "inapropiada", declaró el jueves el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov, informa Interfax.

"Está claro que el líder de un Estado que lleva adelante una política tan hostil e inaceptable para nosotros, tan enfática y convencida de que Rusia debe ser activamente aislada internacionalmente, comparte la línea de la OTAN de infligirnos una supuesta derrota estratégica, ese líder es inapropiado como invitado al BRICS", dijo.

"No ocultamos este planteamiento nuestro, se lo hemos comunicado a nuestros colegas sudafricanos y esperamos que se tenga plenamente en cuenta nuestro punto de vista", sostuvo.

Sin embargo, Ryabkov señaló que "corresponde al anfitrión determinar a los invitados". "El país anfitrión decide a quién acoge y en qué formato. Pero es igualmente importante que la invitación vaya precedida de consultas entre todos los participantes del BRICS", expresó el viceministro.

Además, indicó que, teniendo en cuenta la creciente tendencia hacia la expansión de la asociación, debe exigirse a los solicitantes de ingreso que "se adhieran a una política de no aplicación de sanciones unilaterales contra ninguno de los miembros existentes".

"Está claro que este criterio, aunque no se haya acordado en su totalidad, no lo cumple en absoluto Francia, que sigue una línea completamente opuesta", opinó.

Macron solicita su presencia en la cumbre

La semana pasada, el periódico L'Opinion informó que, según una fuente del Palacio del Elíseo, Macron había solicitado al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, durante una llamada telefónica a principios de junio que le permitiera participar en la cumbre del grupo BRICS.

Posteriormente, la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, confirmó a la prensa durante una visita a Sudáfrica que el presidente estaba interesado en dialogar con los países de la asociación.

Además, señaló que cualquier invitación de este tipo tendría que ser "plenamente respetuosa con el derecho internacional", en referencia a la posible asistencia a la cumbre del presidente ruso Vladímir Putin.

La orden de detención contra Putin

El hecho es que, a mediados de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el mandatario ruso, citando su responsabilidad en presuntos crímenes cometidos en Ucrania. Sin embargo, desde Moscú afirmaron que las decisiones de la CPI "no tienen ninguna importancia" para Rusia, ya que "el país no es parte del Estatuto de Roma", documento constitutivo del tribunal, y "no tiene ninguna obligación en virtud del mismo".

A pesar de que los dirigentes del país confirman que la orden de arresto emitida contra Putin complica la situación, puesto que la nación africana es firmante del Estatuto de Roma, al mismo tiempo señalan que esperan que el presidente ruso vaya al país durante la cumbre del BRICS.