El rival de Erdogan en las presidenciales podría ser condenado a hasta 110 años de prisión

El principal rival de Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales de Turquía del pasado mayo, Kemal Kilicdaroglu, podría ser condenado hasta a 110 años de prisión en caso de ser declarado culpable en todos los casos abiertos en su contra, según cálculos del periódico Cumhuriyet, que analizó todas las denuncias conocidas que pesan sobre el político opositor.

A día de hoy, Kilicdaroglu tiene 28 demandas en su contra, y en la mayoría de los casos el denunciante es el propio presidente turco. Muchas de las denuncias se presentaron hace varios años, principalmente acusaciones de calumnias.

Así, por ejemplo, tan solo una de las denuncias, presentada en 2017, podría costarle 5 años de cárcel. Fue presentada después de que en una entrevista Kilicdaroglu comparara a Erdogan con el dictador iraquí Saddam Hussein, el exlíder de Libia Muammar Gaddafi y el expresidente rumano Nicolae Ceausescu.

El principal peligro para Kilicdaroglu es que ahora corre riesgos reales de terminar entre rejas, porque ya no tiene inmunidad parlamentaria. Si bien antes era un diputado, no pudo ingresar en la nueva composición del Parlamento turco por postularse a la presidencia. En Turquía, el candidato a jefe de Estado no puede ser candidato a diputado al mismo tiempo.

Erdogan ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 28 de mayo con un 51,91 % de los votos, frente al 48,09 % que obtuvo su rival. "¡Bye, bye, Kemal!", expresó el mandatario tras conocerse su triunfo.