El ministro argentino 'Wado' de Pedro lanza su candidatura a presidente por el peronismo

El ministro del Interior argentino, Eduardo 'Wado' de Pedro, lanzó este jueves su precandidatura a presidente para las próximas elecciones, en representación del nuevo espacio oficialista Unión por la Patria.

De Pedro irá acompañado en la fórmula por el exgobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien el miércoles mantuvo una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado.

"Quiero una Argentina de progreso. Pero sobre todo, de crecimiento compartido", dijo el funcionario en un video de campaña compartido desde sus redes sociales.

Amo profundamente a mi país.Es necesario volver a representar y defender al país federal. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas. pic.twitter.com/MpGfhrUT09 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 22, 2023

El próximo sábado 24 de junio es la fecha límite para la presentación de listas de candidatos para las elecciones presidenciales en Argentina.

Según el cronograma electoral, primero se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Allí competirán internamente los precandidatos pertenecientes a un mismo partido o alianza.

En el caso de haber un único aspirante definido, simplemente se medirá con el resto y servirá como una muestra de lo que podría ocurrir en las elecciones definitivas del 22 de octubre, en las que se definirá al presidente, vicepresidente y se renovarán cargos legislativos.

Quién es 'Wado' de Pedro

'Wado' de Pedro es el actual ministro del Interior. Como funcionario ha mantenido un perfil bajo, pero fue tomando protagonismo en los últimos meses, cuando se rumoreaba una posible candidatura.

De Pedro, de profesión abogado, nació el 11 de noviembre de 1976 en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

El funcionario tiene años de militancia dentro de La Cámpora, la agrupación juvenil kirchnerista, y las organizaciones de derechos humanos. Sus padres fueron asesinados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y él forma parte de la agrupación H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio).

Enrique 'Quique' de Pedro, quien estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Peronista y la agrupación armada Montoneros, fue asesinado en abril de 1977. La madre, Lucila Adela Révora, fue secuestrada y desaparecida el 1 de agosto de 1978.

De Pedro es un hombre de plena confianza de la expresidenta Fernández de Kirchner. En una reciente entrevista para el canal de noticias C5N, la hoy vicepresidenta fue consultada sobre la estrategia electoral y, sin dar nombres, afirmó que quienes debían "tomar la posta" son los "hijos de la generación diezmada".

Semanas atrás, dirigentes del oficialismo salieron al cruce de periodistas que cuestionaron la capacidad de 'Wado' de Pedro por la disfluencia que sufre desde niño: la tartamudez, que fue causada por un trauma emocional relacionado con su entorno familiar.

El columnista de TV, Gabriel Levinas, dijo en el canal TN que "la sociedad no está preparada" para tener como presidente a "una persona que es tartamuda".

"Lo que dice Levinas no es solo discriminación", sino también "violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario", señaló entonces la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Y advirtió: "Eso es lo que intenta la ultraderecha", ubicar al opositor "no como alguien con quien hay que discutir política, sino como alguien que directamente no puede existir o ser".

Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como @wadodecorrido Y sí, @GabyLevinas , sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos. pic.twitter.com/ZKgL0kokuZ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 22, 2023

Los otros candidatos

Dentro del oficialismo, el otro aspirante a la presidencia es el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien compitió en el balotaje de 2015 y fue derrotado por el expresidente de derecha Mauricio Macri.

Scioli se lanzó en un acto este mismo jueves, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como precandidata a la vicepresidencia.

👉La presentación oficial de la precandidatura de Daniel Scioli y Victoria Toloza Paz pic.twitter.com/K44EAsHF8o — El Destape (@eldestapeweb) June 22, 2023

Dentro del peronismo, sin embargo, son varios los que piden a Scioli que baje su candidatura para presentar una lista "de unidad", que sería representada por la fórmula De Pedro-Manzur.

En la alianza opositora Juntos por el Cambio, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que irá en busca del sillón presidencial. Deberá superar en la interna a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En pleno crecimiento, y sin otra experiencia electoral más que la última elección legislativa de 2021, el partido La Libertad Avanza (LLA) presentará a su líder, el economista liberal Javier Milei, como su único candidato a la Presidencia. La fórmula la completa la abogada y diputada Victoria Villarruel.

En tanto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) presentará dos fórmulas: una encabezada por la diputada Myriam Bregman junto a su colega Nicolás del Caño, y la otra conformada por el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, y la exdiputada Vilma Ripoll.

