Lula: "Quienes hicieron la Revolución Industrial deben pagar su deuda histórica con el planeta"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este jueves que los países ricos y los que realizaron la Revolución Industrial deben financiar la reforestación de la Amazonía y "pagar" la "deuda histórica" por toda la contaminación que han lanzado al planeta, al punto de poner en riesgo la humanidad y la vida de todas las especies.

"No fue el pueblo africano el que ha contaminado el mundo, no fue el pueblo latinoamericano el que ha contaminado el mundo. De hecho, los que han contaminado el planeta, en estos últimos 200 años, fueron los que hicieron la Revolución Industrial y por eso tienen que pagar la deuda histórica que tienen con el planeta Tierra", señaló Lula durante el acto de clausura del concierto 'Power Our Planet' realizado en París, Francia, y al que fue invitado por el grupo Coldplay.

El mandatario brasileño agregó, desde el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, que "la preservación de los bosques es responsabilidad de los países ricos", y por tal razón, son estas naciones las que deben financiar la reforestación de la Amazonía.

Discurso que fiz hoje em Paris no #PowerOurPlanet. A Terra é nossa única casa. Juntos devemos trabalhar por um futuro melhor. pic.twitter.com/SaYp1xn2Jr — Lula (@LulaOficial) June 22, 2023

Lula recordó que cuando asumió la presidencia de Brasil, el pasado 1° de enero, prometió que para el año 2030 habría "cero deforestación" en la Amazonía, por lo que advirtió que su Gobierno será "muy duro" contra toda persona que pretenda derribar un árbol en ese territorio.

"La Amazonía es un territorio soberano de Brasil, pero al mismo tiempo le pertenece a toda la humanidad, por eso haremos todos los esfuerzos para mantener este bosque", dijo Lula, quien invitó a quienes luchan por su reforestación y lo defienden como pulmón vegetal del mundo, para que visiten Brasil en 2025 y asistan a la COP 30 que se realizará en un estado amazónico, donde podrán conocer su ecosistema y biodiversidad.

Lula, quien también participará en Francia en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero global, recordó que la Amazonía es el mayor bosque tropical del planeta y representa 40 % de las selvas de este tipo que existen en el mundo. Además, es un territorio que se extiende por ocho países de América del Sur, donde habitan 400 pueblos indígenas que hablan 300 idiomas ancestrales.

El mandatario brasileño destacó que la Amazonía también cubre 6 % de la superficie de la Tierra y cuenta con los ríos más caudalosos del planeta, donde se encuentran 10 % de las plantas y animales del mundo. Por estos motivos, instó al planeta a trabajar por la transición completa para el consumo de energías limpias y renovables.

