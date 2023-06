Un antiguo cliente de OceanGate reconoce que fue "un poco ingenuo" al ir a ver el Titanic

Arthur Loibl, un jubilado alemán de 61 años que fue uno de los primeros clientes de OceanGate, cree que fue "un poco ingenuo" al ir a ver el Titanic en 2021 con un sumergible de la compañía estadounidense, según lo comentó este miércoles a la agencia AP.



"Mirando hacia atrás ahora, fui un poco ingenuo", declaró, admitiendo que "era un poco dudoso". "Tienes que estar un poco loco para hacer este tipo de cosas", añadió, comparando el viaje con una misión suicida.

Loibl explicó que la primera vez que pensó en ir a contemplar los restos del Titanic fue durante un viaje al polo sur realizado en 2016. Tres años después pagó 110.000 dólares a la empresa con sede en Washington para hacer tal inmersión, pero fracasó cuando el primer sumergible no sobrevivió a las pruebas.

Al cabo de dos años, finalmente tuvo éxito en el viaje deseado junto a Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate —al que describió como un "chapucero"—, Henri Nargeolet, buzo francés y experto en el Titanic, y dos personas de Inglaterra.

¿Cómo fue?

"Imagine un tubo de metal de unos pocos metros de largo con una hoja de metal como suelo. No puedes levantarte. No puedes arrodillarte. Todos están sentados uno al lado del otro o uno encima del otro", relató, asegurando que alguien que quiera probarlo no puede ser claustrofóbico.

En este punto, detalló que, durante el descenso y el ascenso, que duraron alrededor de dos horas y media, las luces se apagaron para ahorrar la energía y la única iluminación a bordo provenía de una barra luminosa fluorescente.

El pasado domingo el submarino Titán, de OceanGate, perdió el contacto con su buque nodriza alrededor de una hora y 45 minutos después del inicio de la inmersión para ir a ver los restos del famoso naufragio, que yacen a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá. Este jueves la empresa con sede en Washington ha dado por muertos a los cinco tripulantes, entre los que se hallaban Rush y Nargeolet.