Rusia responde a las declaraciones del embajador israelí en Kiev sobre la tolerancia del neonazismo en Ucrania

Las declaraciones del embajador israelí en Kiev, Mijaíl Brodski, en las que trató con condescendencia a la heroización de personajes ucranianos que apoyaron la ideología del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial es un insulto a la memoria del Holocausto, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien recordó las atrocidades realizadas por tales 'héroes'.

En una entrevista concedida al canal rusoparlante israelí Iton TV a principios de esta semana, Brodski afirmó que la glorificación en Ucrania de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) —conocidos por su rechazo a los polacos y a los judíos—, como héroes nacionales es un proceso que, aunque no le gusta a Israel, "no se puede detener, considerando las cosas con objetividad" dado que los ucranianos se encuentran "en búsqueda de su identidad y sus héroes" que "lucharon por la independencia". Por lo tanto, señaló, esto no debe afectar el apoyo a Ucrania por parte del país judío en la situación actual.

Al respecto, Zajárova aseguró que "ni una sola organización conmemorativa del Holocausto levantó las cejas". "¡Ey! usted, que recibe miles de millones para mantener el tema a flote, ¿están seguros de que no han perdido nada?", cuestionó la diplomática en su canal de Telegram.

La vocera subrayó que "el Holocausto debe recordarse no solo porque ocurrió en aquel entonces, sino para que nunca vuelva a ocurrir. Y no solo con respecto a una nacionalidad o religión, sino con respecto a todas".

En este sentido, rechazó que tales declaraciones provengan de un diplomático que nació en Leningrado, una ciudad soviética que sobrevivió al trágico bloqueo de las fuerzas nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La portavoz hizo referencia a varios documentos históricos que muestran la posición abiertamente antisemita de la OUN, y su apoyo a los métodos del nazismo que exterminó a alrededor de 1,4 millones de judíos en la Ucrania ocupada.

"De la segunda resolución de la Gran Asamblea General de la OUN(b) en abril de 1941: 'La OUN lucha contra los judíos como apoyo del régimen moscovita-bolchevique'", citó Zajárova.

Asimismo, recordó una cita de Yaroslav Stetsko, unos de los líderes de la OUN: "Estoy a favor de la eliminación de los judíos y de la conveniencia de llevar a Ucrania los métodos alemanes de exterminio de los judíos, excluyendo su asimilación".

"¿De qué 'héroes' habla Mijaíl Brodski?", preguntó Zajárova, antes de mencionar la "búsqueda de una identidad y héroes" en la sociedad de Alemania en las décadas de 1920 y 1930.

"Y en lugar de la gran tradición cultural alemana del humanismo, eligió dos palabras: 'sangre y tierra' (en alemán: Blut und Boden). Y a los respectivos héroes que organizaron el Holocausto, que crearon los campos de concentración, que asesinaron a mujeres, bebés y ancianos. Durante los siguientes 90 años, Alemania se esforzó por lavarse en gran medida de esa identidad. Pero nunca se librará de ella", acentuó.

Si Brodski cree que Kiev tiene el derecho a semejantes héroes e identidad, sostuvo, ya es el problema del Ministerio de Exteriores de Israel.

"Nadie tiene derecho a tales héroes. Porque no son héroes, son el aborto del infierno, y no una identidad, sino una vergüenza para el pueblo de Ucrania. Es la glorificación del nazismo", escribió.

Zajárova resaltó que si los soldados soviéticos hubieran razonado de igual manera que Brodski, "ahora no existiría ni Brodski ni la memoria del Holocausto".