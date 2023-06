Netanyahu: Armas occidentales suministradas a Ucrania ya están "en las fronteras" de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves en una entrevista para el diario The Jerusalem Post que algunas de las armas suministradas a Ucrania por Occidente están apareciendo en las fronteras del país hebreo.

Preguntado sobre la postura de su Ejecutivo respecto al conflicto en Ucrania, Netanyahu resaltó que Israel se halla "en una situación peculiar" que es diferente a la Polonia, Alemania, Francia u otras naciones occidentales. En este sentido, destacó la presencia de aviones de combate israelíes en Siria, donde Rusia también tiene desplegado un contingente para ayudar a la república árabe en su lucha contra el terrorismo.

"Nuestros pilotos están volando justo al lado de pilotos rusos sobre los cielos de Siria. Y creo que es importante que mantengamos nuestra libertad de acción frente a los intentos de Irán de posicionarse militarmente en nuestra frontera norte", resaltó.

"Mucho cuidado"

Asimismo, el jefe del Gobierno israelí señaló que existen preocupaciones acerca de que si Tel Aviv entrega sistemas de defensa a Kiev, estos podrían "caer en manos iraníes" y ser usados en contra de Israel. "Y, por cierto, no es una posibilidad teórica. De hecho, ocurrió con las armas antitanque occidentales que ahora encontramos en nuestras fronteras. Así que tenemos que tener mucho cuidado", dijo Netanyahu.

En este contexto, el mandatario indicó que la postura "equilibrada" de su Gobierno es la "correcta". Según afirma, la mayoría de los líderes occidentales "básicamente asienten con la cabeza", admitiendo que la situación de Israel difiere a la de "cualquiera de ellos".

Por otra parte, Netanyahu resaltó que Israel "obviamente lamenta lo que está ocurriendo en Ucrania", al tiempo que subrayó que en el futuro Tel Aviv podría estar en posición de "ayudar a poner fin a este conflicto", teniendo en cuenta su "situación especial". "No estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Puede ser totalmente hipotético, pero podría ocurrir", apuntó.

Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Israel no se ha unido a las sanciones contra Moscú, al igual que ha apostado por no suministrar armas letales a Kiev y, en vez de ello, se concentró en enviar ayuda humanitaria y sistemas civiles. Así, a principios de mayo un sistema de alerta temprana de ataques de misiles israelí fue desplegado en Kiev.

Armas en paradero desconocido

Ya en julio de 2022, el diario británico The Financial Times reportó que los países occidentales desconocen el paradero de las armas suministradas una vez entran en territorio ucraniano. Una de las fuentes indicó al periódico que el armamento se transporta en furgones, camiones o incluso coches privados a través de la frontera ucraniano-polaca y después no se tiene "ni idea de adónde van, dónde se utilizan o incluso si permanecen en el país".

Ese mismo mes, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) confirmó casos de contrabando de armas de fuego desde Ucrania por parte de grupos criminales.