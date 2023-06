"Nada ha sido creado artificialmente": Paul McCartney aclara cómo se grabó la nueva canción de los Beatles con IA

Paul McCartney salió al paso este jueves de las dudas que está suscitando la composición del nuevo tema de los Beatles, creado con ayuda de inteligencia artificial, y que se espera que esté disponible este año.

En su cuenta de Twitter, el cantautor británico admitió que ha surgido "cierta confusión y especulación", así como "muchas conjeturas" alrededor del nuevo proyecto. "De momento, no puedo decir mucho, pero, para dejarlo claro, nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real", indicó agregando que los cuatro integrantes del grupo "tocamos" en la canción y que únicamente "se limpiaron algunas grabaciones existentes", un proceso que —aseguró— "se ha prolongado durante años".

La semana pasada, McCartney sorprendió a los entusiastas de la legendaria banda, que se separó hace más de 50 años y dos de cuyos integrantes están muertos, afirmando que había grabado lo que describió como "la última canción de los Beatles". En una entrevista con la BBC explicó que se recurrió a la IA para "sacar" la voz de John Lennon de uno de los demos del músico fallecido, que —especulan medios británicos— podría tratarse de 'Now and then', de 1978.

El trabajo fue realizado por el director Peter Jackson, quien "fue capaz de sacar la voz de John de un pequeño casete. Teníamos la voz de John y un piano y él podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Elimina la guitarra'", contó. Y agregó: "Pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Entonces podemos mezclar la canción, como lo haríamos normalmente", detalló.