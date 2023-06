Frenan un proyecto de telemedicina en Amazon por las dudas que genera su política de privacidad

La compañía de comercio electrónico Amazon.com ha pospuesto durante tres semanas la campaña promocional para su servicio de telemedicina, según ha podido saber el periódico Politico. La decisión se deriva de las preocupaciones que suscita la política de privacidad del proyecto Amazon Clinic, para el que se ha preparado una gran expansión.

Amazon estaba a punto de anunciar en 50 estados el lanzamiento de su servicio de atención médica asíncrona, consistente en consultas proporcionadas a través de video en directo. Los pacientes deben completar un formulario si quieren recibir tratamiento por enfermedades, como infecciones del tracto urinario, reflujo gastroesofágico o conjuntivitis, así como para recibir anticonceptivos de emergencia y control de la natalidad.

Sin embargo, el protocolo que utiliza este servicio ha generado dudas, pues Amazon Clinic puede recopilar datos de salud de los pacientes en virtud de un acuerdo extremadamente permisivo. Así lo creen los senadores demócratas Peter Welch y Elizabeth Warren, que plantearon por carta esta cuestión ante el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy.

Los usuarios que buscan inscribirse en esta plataforma de salud deben autorizar el acceso "completo" a su información de salud, que luego puede "volver a divulgarse", lo que elimina las protecciones legales normalmente otorgadas por la ley federal de privacidad sobre atención médica, destacaron los senadores.

Si bien Amazon asegura que no utiliza datos de los clientes con los fines no mencionados en el consentimiento por escrito, en su sitio web no se especifica por qué la compañía recopila datos de atención médica del cliente o para qué fines los usaría, escriben.

Según Amazon, la opción de volver a compartir los datos pretende evitar que el paciente tenga que duplicarla si el proveedor externo que lo conectó con Amazon Clinic ya no trabaja con Amazon.

Compartir datos entre proveedores fiables es un proceso rutinario, pero a los legisladores les preocupa proteger la información del paciente acumulada en línea ante una posible venta o robo por piratas informáticos. Welch y Warren también quieren que Amazon les proporcione una muestra del contrato con proveedores externos y que explique si comparte datos con las fuerzas del orden.

"Amazon está pidiendo a los pacientes que entreguen una tonelada de datos personales para usar sus servicios", escribió Welch a Politico por correo electrónico. El congresista no admite que las grandes empresas tecnológicas "puedan solicitar un tesoro oculto de información personal" sin asumir la responsabilidad por lo que harán con ella.