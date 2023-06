Acusan de falsificar datos a una científica de Harvard que estudió la honestidad

Una destacada científica especializada en conductismo de la Escuela de Negocios de Harvard se encuentra bajo sospecha de haber falsificado algunos de los materiales académicos en los que ha trabajado.

Francesca Gino, quien, entre otras cosas, estudió la honestidad, habría cometido fraude en cuatro estudios de los que fue coautora, uno de ellos sobre la honestidad, concluyeron la semana pasada tres científicos en su blog DataColada.

Uno de los trabajos en cuestión, de 2012, se basó en tres estudios distintos, incluido uno dirigido por Gino. El estudio concluía que las personas que rellenan formularios fiscales o documentos de aseguradoras son más honestas si dan fe de la veracidad de sus respuestas en la parte superior de la página y no en la parte inferior.

Los investigadores —Uri Simonsohn, Leif Nelson y Joseph Simmons— aseguran haber presentado a Harvard las pruebas de fraude relacionadas con el trabajo de 2012 y con otros tres en los que Gino también participó, en otoño de 2021.

Desde 2007, Gino ha publicado 135 artículos académicos. Según la última información disponible sobre su trabajo actual, Harvard la puso en licencia administrativa. En los registros, revisados por The New York Times, se da constancia de que a mediados de mayo la investigadora aún no estaba de licencia.

El científico Maurice Schweitzer, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, comentó al periódico que se puso a revisar los ocho artículos en los que colaboró con Gino en busca de indicios de fraude, y que muchos otros académicos están haciendo lo mismo.

Las acusaciones en contra de la investigadora han tenido una gran "resonancia en la comunidad académica", sobre todo porque Gino es una científica que tiene "tantos colaboradores, tantos artículos, que es realmente una erudita líder en el campo", señaló Schweitzer.