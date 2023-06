Blinken respalda las declaraciones de Biden de que Xi Jinping es un "dictador"

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha respaldado las declaraciones del presidente Joe Biden quien calificó esta semana a su homólogo chino, Xi Jinping, de "dictador".

"El presidente habla con claridad. Habla con franqueza. He trabajado para él durante más de 20 años y habla en nombre de todos nosotros", afirmó este domingo Blinken en una entrevista con CNN al ser preguntado si cree que Xi es un "dictador".

El alto diplomático señaló que "no es ningún secreto" que Washington tiene preocupaciones sobre "la democracia, los derechos humanos y algunas de las medidas que China está adoptando en el mundo". "Está muy claro que cuando se trata de China, vamos a hacer y decir cosas que no les gustan, y ellos van a hacer y decir cosas que no nos gustan", subrayó.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el objetivo de su reciente visita a Pekín fue "intentar aportar un poco más de estabilidad" a las relaciones entre las dos naciones, "poder tener líneas de comunicación mejores, más sólidas y sostenidas" y poder tratar "las diferencias".

Las declaraciones de Biden fueron condenadas por el gigante asiático. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, indicó que las palabras del mandatario estadounidense "contravienen totalmente los hechos y violan gravemente el protocolo diplomático". "Es una flagrante provocación política. China expresa su firme insatisfacción y oposición. Los comentarios de EE.UU. son extremadamente absurdos e irresponsables", resaltó la vocera.