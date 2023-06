Alemania explica por qué no participará en el suministro de los F-16 a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que Berlín no participará en las entregas de los cazas F-16 a Ucrania porque el país no los tiene, informó el pasado domingo Der Spiegel.

De acuerdo con sus palabras, Alemania "no está en primera línea" respecto al suministro de aviones. "No estamos [en la coalición] porque no tenemos aviones de combate F-16", afirmó.

En ese contexto, Der Spiegel indicó que las Fuerzas Armadas alemanas usan aviones de combate Eurofighter y Tornado.

La semana pasada, Politico reportó que Ucrania podría recibir los primeros cazas polivalentes monomotor F-16 a principios de 2024, pero el cronograma de entrega "sigue en el aire".

El presidente de EE.UU., Joe Biden, comunicó el 19 de mayo a los líderes del G7 que apoyará el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, abriendo de esta manera la posibilidad de su futuro suministro a Kiev.

Recientemente, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió de que Rusia dará una respuesta "militar y técnica" si aparecen F-16 con capacidad nuclear en el cielo de Ucrania.