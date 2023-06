"Hubo un quiebre con la afición de París": Messi habla sobre su relación con los fanáticos del PSG

Lionel Messi reveló por primera vez detalles de su relación con los fanáticos del Paris Saint-Germain (PSG) y admitió que su adaptación al club francés fue más "difícil" de lo esperado.

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente; una parte del público del París, la gran mayoría, me sigue viendo y tratando como al inicio, pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición", reconoció el delantero argentino en una entrevista el sábado a la cadena de televisión beIN Sports.

🎙️ Lionel Messi s'est confié à @JferreiraBeIN en exclusivité pour beIN SPORTS !👉 Son choix de rejoindre le PSG 👉 Son adaptation à Paris👉 La relation avec les supporters...📺 Une interview à retrouver en intégralité samedi à 20H15 sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/ad9v8bTQoQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2023

"No fue mi intención ni mucho menos, se dio así, anteriormente había pasado también con Mbappé y con Neymar. Sé que es su manera de actuar, pero me quedo con la gente que siempre me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota", agregó.

Por otra parte, manifestó que su adaptación al equipo fue más costosa de lo esperado. "Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir", aseveró.

No obstante, "fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a una nueva manera de jugar, a la ciudad, que al principio costó", señaló el vigente campeón del mundo.

Messi llegó al PSG en 2021 desde el Barcelona F.C. En sus dos temporadas en el club marcó 32 goles en 75 partidos y se coronó campeón en dos oportunidades de la Ligue 1 francesa. Sin embargo, su relación con la institución se deterioró luego de que fuera suspendido el pasado mayo por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita, algo por lo que más tarde se disculpó.

Posteriormente, el astro argentino decidió no renovar su contrato con el PSG y anunció que continuará su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer norteamericana (MLS), cuyo debut se espera que sea el domingo 16 de julio.